In Siria arrivano (o tornano) i Jihadisti. “Giù la maschera” (Radio RAI 1) intervista il direttore di AD

Giù la Maschera (Radio RAI 1) torna sui grandi temi internazionali con una puntata dedicata alla caduta del regime siriano.

In studio, con Marcello Foa, ci sarà Peter Gomez. Interverranno in apertura Gianandrea Gaiani (Giornalista, studioso di Analisi storico – strategiche dei conflitti), Lucio Caracciolo (Giornalista, fondatore e Direttore della rivista geopolitica Limes) e Andrea Muratore (Analista geopolitico ed economico – Inside Over).

Ascolta il programma al link qui sotto.

https://www.raiplaysound.it/audio/2024/12/Giu-la-maschera-del-09122024-42df8478-c2ac-4fae-99ca-321305f089b1.html