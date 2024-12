Addestramento anfibio congiunto tra Italia e Francia

Prosegue la collaborazione tra il reggimento lagunari “Serenissima” e il 21ème Régiment d’Infanterie de Marine. ​​​Dopo le esercitazioni anfibie pluriarma e interforze condotte dalla Brigata “Pozzuolo del Friuli” nel corso dell’Amphex 2024, funzionali per la validazione del Comando della Grande Unità da Combattimento nel ruolo di Joint Landing HQ, nell’ottica di una progressione addestrativa ed anche combined, si è svolta una fase di addestramento anfibio congiunto tra un plotone del reggimento lagunari “Serenissima” e il 21ème Régiment d’Infanterie de Marine dell’Esercito francese.

L’attività si colloca nel quadro di consolidata collaborazione tra le due unità specialistiche avviata nel 2007. Per due settimane, un plotone di fucilieri si è recato in Francia per partecipare a un’intensa attività di addestramento con il reggimento gemello francese, specializzato nelle operazioni anfibie.

Durante il periodo di addestramento, i lagunari hanno svolto una serie di attività incentrate sulle operazioni anfibie, inclusi esercizi in poligoni con armi portatili, simulazioni in centri abitati e addestramento su scenari complessi che richiedono elevata preparazione professionale.



Nello stesso periodo, i lagunari hanno accolto gli omologhi francesi organizzando una serie di attività addestrative, tra cui river crossing, pattuglie fluviali e la creazione di posti di osservazione in area lagunare. Particolare attenzione è stata posta anche alle operazioni di combattimento in ambito urbano, con simulazioni di scenari di conflitto nei centri abitati, una componente cruciale per le forze anfibie in prontezza.

Il continuo scambio di competenze, esperienze e l’interoperabilità operativa tra i due reggimenti sono testimonianza dell’alto livello di collaborazione che ha caratterizzato questa partnership fin dal suo inizio.

Questa cooperazione si è consolidata negli anni, portando a un aumento significativo della capacità di operare in sinergia in contesti complessi

Fonte: COMFOP NORD -Esercito Italiano