Il Cile acquista due fregate australiane classe Adelaide

L’Australia ha trasferito ufficialmente due fregate lanciamissili classe Adelaide (le statunitensi Oliver Hazard Perry) alla Marina cilena.

Le ex fregate della Royal Australian Navy (RAN), Melbourne (FFG 05) e Newcastle (FFG 06), sono state ufficialmente consegnate durante una cerimonia tenutasi presso la base navale HMAS Watson a Sydney il 15 aprile.

Le navi sono destinate a sostituire due fregate di difesa aerea di recente demolizione della ex Marina Reale Olandese classe Latorre costruite negli anni ’80 e acquisite dal Cile nel 2004.

Le due fregate australiane sono state costruiti in Australia tra il 1985 e il 1993 su licenza degli Stati Uniti e ritirate dai ranghi della RAN nel 2019. Sono equipaggiati con missili antinave RGM-84J / L Harpoon Block II, antiaerei SM-2MR Block IIIA Standard e RIM-162B Evolved Missile Sea Sparrow (ESSM), oltre a un cannone Oto Melara Mk 75 76 mm/62 COMPATTO, un sistema di gestione del combattimento ADACS, i siluri Eurotorp MU90 e un sonar Spherion montato sullo scafo.

Le due fregate sono state ribattezzate Almirante Latorre FFG 14 e Capitan Prat FFG 11 (assumendo i nomi delle unità ex olandesi che hanno sostituito) e stanno subendo lavori presso il cantiere navale Garden Island, a Sydney in cui verrà rimosso il sistema di difesa di punto Phalanx Close-In Weapon System (CIWS) verrà rimosso in Australia mentre in Cile verrà installato al suo posto il Thales Goalkeeper CIWS.

L’addestramento dell’equipaggio cileno è in corso a Sydney e continuerà fino a maggio anche se, a causa dell’emergenza Covid-19, la data del trasferimento finale delle navi alla base di Valparaiso non è ancora stata confermata. Il Cile conferma così la linea attuata finora e basata sul rinnovo della prima linea della flotta di superficie acquisendo navi di seconda in buone condizioni, bene armate e con una residua vita operativa.

Le fregate oggi in servizio sono infatti ex Royal Navy britannica (una Type 22 ex HMS Boxer e tre fregate Type 23), 2 ex olandesi classe Karel Doorman (Tipo M) e le due citate unità australiane.

Foto Royal Australian Navy