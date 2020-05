Il nuovo AWACS russo Beriev A-100 sarà consegnato nel 2024

Secondo una fonte del settore industriale militare russo citata dall’agenzia di stampa RIA Novosti le Forze Aerospaziali russe inizieranno a ricevere i nuovi aerei AWACS Beriev A-100 nel 2024 smentendo dunque quanto affermato nel 2018 da Yuri Slyusar, presidente di United Aircraft Corporation, secondo cui i primi esemplari sarebbero giunti alla VKS tra il 2020 e il 2021.

Il nuovo A-100 dunque sarebbe alle prese con ulteriori fasi di prove e collaudo delle numerose avioniche in esso contenute e anche in virtù delle nuove implementazioni e funzioni ad esse connesse.

Come ampiamente trattato da Analisi Difesa, il Beriev A-100 rimpiazzerà il vecchio A-50 (realizzato sulla base dell’Il-76 e in servizio dal 1985) e la relativa versione aggiornata A-50U, utilizzando però come piattaforma di base la cellula del nuovo Ilyushin Il-76MD-90A, pertanto sarà alimentato da motori Aviadvigatel PS-90A-76 dotati di una potenza superiore del 15% rispetto ai vecchi D-30KP utilizzati sugli Il-76.

Il nuovo sistema radar discoidale del tipo APAR (Active Phased Array Radar) sviluppato dalla JSC Vega effettuerà secondo il costruttore una rotazione completa ogni 5 secondi migliorando la capacità di monitorare i bersagli in rapido movimento e sarà in grado così di rilevare un velivolo nemico fino a 650 km e un bersaglio navale fino a 400 km.

Ulteriori funzioni parzialmente svelate dal costruttore includono inoltre la possibilità di fornire assistenza nel funzionamento degli UCAV, fungere da posto di comando e controllo mobile e infine, anche di interagire e ricevere informazioni dai satelliti militari.