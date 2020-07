GAIANI: ACCOGLIERE CLANDESTINI, SPECIE CON EMERGENZA COVID, INCORAGGERA’ ULTERIORI FLUSSI ILLEGALI

Il boom di sbarchi (più che triplicati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e ingressi di clandestini dal mare e dai confini sloveni, viene favorito dall’assurda politica di accoglienza del governo italiano. A TGCOM 24 Mediaset il direttore di Analisi Difesa evidenzia che non solo accettiamo l’ingresso di migranti illegali provenienti da paesi a rischio per il Coronavirus ma mettiamo a disposizione strutture a terra e navi quarantena che hanno un costo inaccettabile considerate le condizioni economiche e sociali dell’Italia. L’unica politica credibile e necessaria a scoraggiare i flussi, è respingere in Tunisia, Libia e Slovenia chi entra illegalmente in Italia.