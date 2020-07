Un attacco cyber dietro lo strano incidente al sito atomico di Natanz?

L’Iran minaccia vendetta contro qualsiasi paese che effettui attacchi informatici ai suoi siti nucleari dopo un incendio alla sua fabbrica di Natanz che alcuni funzionari iraniani hanno affermato che potrebbe essere stato causato dal cyber sabotaggio.

Il sito di arricchimento dell’uranio di Natanz, in gran parte sotterraneo, è una delle numerose strutture iraniane monitorate dagli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) delle Nazioni Unite.

Il principale organo di sicurezza iraniano ha dichiarato che la causa “dell’incidente” nel sito nucleare è stata determinata, ma “per motivi di sicurezza” sarebbe stata annunciata in un momento opportuno.

L’incendio al sito nucleare sotterraneo di Natanz ha causato “danni significativi” che rischiano di rallentare lo sviluppo di centrifughe avanzate per l’arricchimento dell’uranio secondo quanto annunciato dal portavoce dell’organismo iraniano per l’energia atomica, Behrouz Kamalvandi. L’incidente, ha aggiunto, ha “causato danni significativi, ma non vi sono” vittime né feriti ma potrebbe rallentare lo sviluppo e la produzione di centrifughe avanzate nel medio termine. l’Iran rimpiazzerà l’edificio danneggiato con un altro ancora più grande, che avrà equipaggiamenti ancora più avanzati”.

L’episodio non rappresenta un caso isolato in Iran, perché la scorsa settimana si sono verificati diversi incidenti – fra roghi ed esplosioni – in alcuni centri del Paese.

Sei giorni prima dell’incidente a Natanz, un’altra esplosione aveva investito il complesso militare di Parchin, nei pressi di Teheran. Per i diplomatici occidentali, oltre 10 anni fa il luogo è stato teatro di test nucleari.

L’organizzazione iraniana per l’energia atomica aveva inizialmente riferito che un “incidente” si era verificato il 2 luglio a Natanz, situato nel deserto nella provincia centrale di Isfahan pubblicando una foto di un edificio di mattoni a un piano con il tetto e le pareti parzialmente bruciate. Una porta che pendeva dai cardini suggeriva che c’era stata un’esplosione all’interno dell’edificio.

“La risposta agli attacchi informatici fa parte della difesa del Paese. Se è dimostrato che il nostro Paese è stato preso di mira da un attacco informatico, risponderemo “, ha detto il capo della protezione civile Gholamreza Jalali alla TV pubblica.

L’agenzia di stampa statale IRNA ha ipotizzato il sabotaggio da parte di nemici come Israele e gli Stati Uniti, anche se non ha espresso accuse dirette.

“Finora l’Iran ha cercato di prevenire l’intensificarsi delle crisi e l’emergere di condizioni e situazioni imprevedibili ma l’attraversamento delle linee rosse della Repubblica islamica dell’Iran da parte di paesi ostili, in particolare il regime sionista e gli Stati Uniti, significa che la strategia … dovrebbe essere rivista” ha scritto IRNA.

Tre funzionari iraniani che hanno parlato con Reuters in condizioni di anonimato hanno affermato di ritenere che l’incendio sia stato provocato da un attacco informatico pur senza evidenziare alcuna prova.

Uno dei funzionari ha detto che l’attacco aveva preso di mira un edificio di assemblaggio di centrifughe, le delicate macchine cilindriche che arricchiscono l’uranio, e ha detto che i nemici dell’Iran avevano compiuto atti simili in passato.

Nel 2010, il virus informatico Stuxnet, che si ritiene sia stato sviluppato dagli Stati Uniti e da Israele, è stato utilizzato per attaccare la struttura di Natanz.

Né il governo né i militari israeliani hanno commentato l’accaduto

Anche se il ministro della Difesa Benny Gantz è sembrato voler prendere le distanze dall’accaduto sottolineando che “non necessariamente” vi è Israele dietro ogni incidente misterioso che avviene nella Repubblica islamica.

L’AIEA ha annunciato il 3 luglio che il luogo dell’incendio non conteneva materiali nucleari e che nessuno dei suoi ispettori era presente.

“L’Agenzia è stata in contatto con le autorità iraniane competenti per confermare che non vi sarà alcun impatto sulle sue attività di verifica delle garanzie, che dovrebbero continuare come prima”, ha reso noto una dichiarazione dell’AIEA.

Natanz è il fulcro del programma di arricchimento dell’Iran, che secondo Teheran è solo per scopi pacifici. L’Iran aveva rallentato le sue attività nucleari in cambio della rimozione della maggior parte delle sanzioni in virtù di un accordo internazionale raggiunto nel 2015, ma ha ridotto il rispetto delle restrizioni da quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall’intesa nel 2018.

(con fonte e foto Reuters)