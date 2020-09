Boeing consegna al SOCOM il primo elicottero Chinook MH-47G Block II

Lo stabilimento Boeing di Filadelfia ha recentemente consegnato puntualmente allo US Special Operations Command (SOCOM) il primo elicottero Chinook MH-47G Block II. Lo ha reso noto un comunicato di Boeing.

“Questa consegna segna un passo importante per il programma Chinook”, ha affermato Andy Builta, vicepresidente di Boeing responsabile del programma H-47. “Il nuovo Chinook darà alle forze per le operazioni speciali statunitensi una capacità significativamente maggiore per missioni estremamente impegnative e consentirà loro di condurre quelle missioni sul futuro campo di battaglia”.

La società ha un contratto per altri 23 MH-47G Block II Chinook, in seguito al relativo contratto con SOCOM firmato nel luglio scorso.

Boeing ha più di 4.600 dipendenti in Pennsylvania impegnati nella produzione dei convertiplani V-22 Osprey, degli elicotteri Chinook e MH-139A Grey Wolf. Attività che, ricorda Boeing, genera un indotto di 16mila posti di lavoro.