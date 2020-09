Leonardo nel distretto spaziale australiano di Lot Fourteen

Leonardo supporta l’ecosistema spaziale dell’Australia Meridionale (South Australia) e stabilisce una presenza per le sue attività di servizi spaziali – attraverso la controllata e-GEOS – in collaborazione con SmartSat CRC. e-GEOS è una joint venture tra Telespazio – controllata di Leonardo – e l’Agenzia Spaziale Italiana.

La notizia è stata ricevuta con entusiasmo dalla comunità locale e dal Premier dell’Australia Meridionale, On. Steven Marshall, che ha recentemente accolto Leonardo al Lot Fourteen. “Il South Australia è la capitale della difesa e dello spazio del Paese ed è fantastico vedere un’altra incredibile azienda internazionale che sceglie il South Australia per fare affari. Il forte interesse mostrato dai principali attori nazionali e internazionali è un ottimo vantaggio per il South Australia ed è un’ulteriore prova che Lot Fourteen è una calamita per gli affari e posti di lavoro.

L’arrivo di Leonardo al Lot Fourteen rafforza il forte impegno del mio governo nel creare un hub unico che genererà migliaia di posti di lavoro per gli australiani meridionali, oggi e nel futuro,” ha concluso l’On. Marshall.

In qualità di fornitore mondiale nel settore spaziale, Leonardo è pronta a collaborare con l’industria spaziale australiana per stimolare la crescita locale e la competitività internazionale.

“Lot Fourteen è il cuore pulsante dell’attività spaziale australiana. È qui che viene creato il futuro della capacità spaziale del Paese. Leonardo ed e-GEOS hanno numerose competenze spaziali da offrire, tecnologia da trasferire ed esperienza da condividere. Vogliamo vedere crescere l’industria spaziale australiana, come non essere parte di questa emozionante avventura?” ha commentato Michael Lenton, Executive Chairman di Leonardo Australia (nella foto sotto).

“Leonardo Australia mira a collaborare con SmartSat utilizzando le competenze locali, sviluppando opportunità di business competitive con i propri partner globali e portando quindi alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla crescita del settore”, ha dichiarato il Prof Koronios, CEO di SmartSat.

“Leonardo può contare su decenni di esperienza maturata nei programmi spaziali e ricopre un ruolo cruciale in numerose importanti missioni come per il sistema di navigazione globale Galileo, Copernicus, COSMO-SkyMed, PRISMA (Hyperspectral Precursor), per le missioni ExoMars e Rosetta, nonché per la Stazione Spaziale Internazionale. La presenza di Leonardo ad Adelaide è un passo importante per l’ecosistema dell’Australia Meridionale”, ha dichiarato Richard Price, Chief Executive of Defense SA.

Nel 2019, Leonardo Australia, attraverso il coinvolgimento di e-GEOS (una joint venture tra Telespazio – controllata di Leonardo – e l’Agenzia Spaziale Italiana), è diventata partner di supporto del Centro di Ricerca Cooperativa Spaziale SmartSat CRC di Adelaide. La partnership di Leonardo Australia con SmartSat è un fattore chiave nella strategia dell’azienda per accrescere la propria presenza nell’industria spaziale nella regione dell’Oceania e per sviluppare opportunità di ricerca e commercializzazione congiunte. In qualità di importante fornitore del programma europeo Copernicus,

e-GEOS supporta operazioni rapide di risposta ai disastri in tutto il mondo, compresa la fornitura di mappe alle autorità australiane durante i recenti bushfires.

Leonardo Australia è la controllata regionale di Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, con ricavi annuali di 23 mld di dollari australiani. George Coulloupas è a capo della Space Line of Business di Leonardo Australia con sede al Lot Fortueen.

In Australia, George ha consolidato una lunga esperienza nell’innovazione e start-up, nella commercializzazione di servizi derivati dallo spazio e nella ricerca di sistemi satellitari di futura generazione.

Il Centro di Ricerca Cooperativa SmartSat riunisce oltre 100 partner nazionali e internazionali che hanno investito oltre $190 milioni, insieme a $55 milioni di finanziamenti del governo federale nell’ambito del suo Programma di Centri di Ricerca Cooperativa, in uno sforzo di ricerca di $245 milioni in sette anni. Lavorando a stretto contatto con l’Agenzia spaziale australiana, SmartSat darà un forte contributo all’obiettivo del governo australiano di triplicare le dimensioni del settore spaziale a $12 miliardi e creare fino a 20.000 posti di lavoro entro il 2030. I settori industriali prioritari per SmartSat includono le telecomunicazioni, agricoltura e risorse naturali, trasporti e logistica, estrazione mineraria, difesa e sicurezza nazionale.

Leonardo Australia fornisce soluzioni al Paese dal 1885 e ha il mandato da parte di Leonardo di rappresentare in Australia e Nuova Zelanda tutte sue le linee di business, le filiali e le joint venture. Le principali attività di Leonardo

Australia riguardano elicotteri, progetti navali ed elettronica, nonché una nuova struttura di riparazione, revisione e di manutenzione, attualmente in fase di preparazione a Victoria. Oltre a sviluppare progetti con SmartSat CRC, Leonardo Australia, con e-GEOS, si prepara a fornire competenze di geoinformazione e un accesso unico a satelliti duali con usi civili e per la difesa.

Fonte: comunicato Leonardo e SmartSat