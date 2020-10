Airbus consegna l’A400M alle forze armate del Lussemburgo

Le forze armate del Lussemburgo hanno preso in consegna l’aeromobile da trasporto militare Airbus A400M, destinato a operare nel 15° Wing Air Transport a Melsbroek (Belgio), dove avrà sede l’unità di trasporto aereo congiunta tra Belgio e Lussemburgo. Con questa consegna, il Lussemburgo diventa il settimo operatore dell’A400M.

L’aeromobile opererà insieme ai 7 A400M ordinati dal Belgio, che dovrebbe ricevere il suo primo aeromobile nelle prossime settimane.

L’A400M ha recentemente raggiunto capacità aggiuntive come il lancio simultaneo di un massimo di 116 paracadutisti attraverso le porte laterali, il volo automatico a bassa quota in condizioni meteorologiche per il volo a vista (l’unico aeromobile da trasporto militare con questa capacità) il combat off-load che permette di far cadere automaticamente un singolo carico di 16 tonnellate tramite l’estrazione con paracadute dalla rampa posteriore, lo scarico manuale di equipaggiamento da combattimento fino a 19 tonnellate su pallet (un passaggio) o 25 tonnellate (due passaggi) su una pista non asfaltata e il rifornimento aria-aria di elicotteri dopo i primi test con un Airbus H225M.

Foto: L’A400M per il Lussemburgo durante il decollo da Siviglia

(Fonte Airbus)