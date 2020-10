Airbus selezionata per aggiornare la flotta di A330 MRTT della RAAF

Airbus è stata selezionata dal Commonwealth of Australia (CoA) per sviluppare un aggiornamento del Communications and Mission System per la flotta A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) della Royal Australian Air Force (RAAF).

L’entità del lavoro, che soddisferà le esigenze di interoperabilità dell’Aeronautica Militare secondo i loro nuovi requisiti operativi, riguarderà principalmente un pacchetto di retrofit, che include nuove ed aggiuntive capacità di comunicazione e sistemi di missione potenziati, portando il sistema all’ultimo e migliorato standard dell’A330 MRTT.

L’operazione è suddivisa in due contratti: la Fase 1 vedrà la realizzazione da parte di Airbus della progettazione e dello sviluppo e dell’integrazione dei sistemi prima del raggiungimento della Critical Design Review; nella Fase 2 Airbus installerà e consegnerà un prototipo dell’aeromobile KC-30 (il nome usato dalla RAAF per l’A330 MRTT) per l’utilizzo nel processo di certificazione e qualificazione, prima di finalizzare e fornire i kit di modifica per l’intera flotta. I successivi retrofit per il resto della flotta saranno sotto la responsabilità del cliente.

Inoltre, Airbus fornirà i pacchetti di dati e il supporto necessari per garantire queste funzionalità di aggiornamento negli esistenti Full Flight Simulator (FFS), IPT (Integrated Procedures Trainer), Remote Air Refuelling Operator (RARO) e Console Part Task Trainer (PTT) dell’A330 MRTT della RAAF.

L’obiettivo dell’aggiornamento è quello di fornire una soluzione accessibile che porti la flotta KC-30° della RAAF agli standard di qualità e capacità di livello mondiale di Airbus e che soddisfi i più recenti requisiti di interoperabilità per la Forza della Difesa Australiana e i suoi alleati.

Il KC-30A MRTT è dotato di due tipi di sistemi di rifornimento aria-aria: un Advanced Refuelling Boom System montato sulla coda dell’aeromobile e una coppia di capsule di rifornimento completamente elettriche sotto ogni ala. Questi sistemi sono controllati da un addetto al rifornimento aereo in cabina di pilotaggio, che può visualizzare il rifornimento su schermi 2D e 3D. Il KC-30A può trasportare un carico di carburante di 111 tonnellate e trasferire parte di tale carico ad aeromobili compatibili, compresi altri KC-30A.

L’A330 MRTT si basa sul successo dell’aeromobile commerciale A330-200, che ha più di 1700 aeromobili operativi in tutto il mondo, e combina la tecnologia avanzata di un tanker di nuova generazione con l’esperienza operativa registrata durante più di 200.000 ore di volo in servizio. In totale, l’A330 MRTT conta 61 ordini e 45 aeromobili già consegnati e operativi.

Foto Airbus