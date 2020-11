CY4Gate si aggiudica un contratto NATO e ottiene il codice CAGE

CY4GATE (AIM: CY4), società attiva nel mercato cyber a 360 gradi, si è aggiudicata la gara per lo sviluppo evolutivo delle attività di Modelling e Simulation della cyber defence e cyber intelligence di un importante Centro di Eccellenza della NATO. Il contratto, previsto come primo passo all’interno di un progetto più ampio e di lunga durata, è stato stipulato per un importo pari a 110 mila euro.

“È un vero onore per CY4gate essersi aggiudicati la design authority dell’evoluzione dei sistemi di simulazione e modellizzazione in ambito Cyber defence e Cyber intelligence più all’avanguardia in Europa,” ha dichiarato Eugenio Santagata, CEO di CY4Gate.

Cy4gate, grazie alla esperienza maturata in Italia con le proprie tecnologie e prodotti avanzati sia nel campo della Cyber defence con il prodotto RTA (Real Time Analytics) che della Cyber intelligence (con l‘intelligence platform DSINT), è pronta a diventare un punto di riferimento anche a livello Europeo”.

L’azienda ha inoltre reso noto oggi di aver ottenuto, dopo un processo di selezione, il “NATO Commercial and Governmental Entity Code” (CAGE), un identificatore univoco assegnato dall’Organismo Centrale di Codificazione (OCC) ai fornitori di varie agenzie governative o di difesa, nonché alle agenzie governative stesse e alle varie organizzazioni dei Paesi che aderiscono al NATO Codification System (NCS).

“Essere inseriti tra i fornitori ufficiali delle agenzie governative o di difesa aderenti al NATO Codification System è per noi motivo di orgoglio”, ha affermato l’amministratore delegato.

“Inoltre, rappresenta una opportunità di business, visto che da oggi rientriamo in una community di aziende autorizzate ufficialmente a fornire i propri prodotti ad un’ampia gamma di realtà internazionali operanti con le Amministrazioni Difesa. Un altro tassello nel percorso di crescita di CY4GATE per diventare sempre più punto di riferimento nell’ambito Cyber”.

CY4Gate è una società nata nel 2014 come joint venture tra Elettronica S.p.A. (leader da oltre 60 anni nel campo delle Contromisure Elettroniche, socio di maggioranza con circa l’80%) ed Expert System S.p.A. con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale.

CY4Gate è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.

Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE opera nel mercato cyber a 360 gradi, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: DSINT, HYDRA, EPEIUS, Gens.AI, Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.