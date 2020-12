CY4GATE fornisce 4 sistemi RTA per la cyber defence alle forze armate italiane

CY4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica la fornitura di una avanzata ed innovativa capacità di cybersecurity alle Forze Armate Italiane per la protezione di assetti tattici e strategici in contesti operativi.

Le tecnologie fanno parte della famiglia di prodotti RTA (Real time analytics) e si basano sull’utilizzo di sofisticate tecniche di artificial intelligence, machine learning e cognitive computing in grado di prevenire e contrastare attacchi informatici di nuova generazione.

Di queste commesse beneficerà fortemente anche il mercato Corporate, indirizzato con forza da CY4GATE con le sue soluzioni proprietarie di intelligence e cyber security, grazie ad elevati standard di qualità, affidabilità e versatilità quali fattori distintivi delle soluzioni vendute.

La fornitura, del valore di € 1,2 Milioni, avrà un significativo impatto sulla crescita futura dell’azienda, nonché sui risultati del 2020 con una stima al rialzo sugli obiettivi in termini di sia di fatturato che di profittabilità di oltre il 10%.

“In un periodo determinante come quello che stiamo vivendo durante il quale la minaccia di Cyberattacchi si fa sempre pressante e concreta ed in costante aumento in relazione all’emergenza coronavirus che ha imposto processi di digitalizzazione repentini e non sempre controllati, la tecnologia Cy4gate, tutta sviluppata internamente e 100% italiana, può rappresentare un avanzato baluardo per il contrasto ai cyber attacchi nonché alla protezione dei dati anche in ottica privacy”, ha dichiarato Eugenio Santagata, CEO di CY4GATE.

Società nata nel 2014 come joint venture tra Elettronica S.p.A. (leader da oltre 60 anni nel campo delle Contromisure Elettroniche, socio di maggioranza con circa l’80%) ed Expert System S.p.A. con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. CY4GATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.

Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: DSINT, HYDRA, EPEIUS, Gens.AI, Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.