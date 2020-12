CY4GATE si aggiudica un nuovo contratto con un’agenzia europea

CY4GATE (AIM: CY4), società attiva nel mercato cyber a 360°, ha ottenuto una commessa per una avanzata ed innovativa suite software che consente la “Cyber Situation Awareness in tempo reale”.

La fornitura, del valore di 825.000 euro avrà un significativo impatto sulla crescita futura dell’azienda.

Le tecnologie fanno parte della famiglia di prodotti DSINT (DATA & SIGNAL INTELLIGENCE) e si basano sull’utilizzo di sofisticate tecniche di artificial intelligence, machine learning e cognitive computing in grado di prevenire e contrastare attacchi informatici di nuova generazione.

Di queste commesse beneficerà fortemente anche il mercato Corporate, indirizzato con forza da CY4GATE con le sue soluzioni proprietarie di intelligence e cyber security, grazie ad elevati standard di qualità, affidabilità e versatilità quali fattori distintivi delle soluzioni vendute.

E’ convinzione dell’azienda che soltanto attraverso dei verticali tecnologici proprietari sia possibile sostenere la crescita nel lungo termine, ad alti margini. CY4GATE non è una azienda di servizi cyber, di per sè volatili e non sostenibili, ma di innovative tecnologie sviluppate in Italia, con competenze tutte italiane.

“La Comunità Europea sta adottando una nuova strategia di cybersicurezza anche sulla base di un recente rapporto dell’Agenzia Ue per la difesa cyber (Enisa) secondo il quale «la pandemia sta mettendo a dura prova la resilienza cyber delle nostre protezioni» sia in ambito governativo che privato” ha dichiarato Eugenio Santagata, CEO di Cy4gate (nella foto sopra).

“E’ un onore per CY4GATE contribuire con le sue tecnologie proprietarie italiane alla messa in sicurezza delle più importanti istituzioni europee” – ha aggiunto.

Fonte: comunicato CY4GATE