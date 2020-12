Sistemi a energia diretta: Rolls-Royce ColdFireTM per Lockheed Martin

Rolls-Royce ha fornito un sistema di gestione termica e di alimentazione aggiornato, che fa parte della sua linea tecnologica ColdFireTM Solutions da impiegare nelle prove sul campo di energia diretta di Lockheed Martin nel 2021.

Il sistema ColdFire Solutions è stato consegnato alla Lockheed Martin per l’integrazione e i collaudi. Si tratta di un sistema autonomo, che riduce al minimo il fabbisogno di risorse della piattaforma, e alimenterà un sistema Lockheed Martin ad energia diretta da 100kw durante i test sul campo nell’anno prossimo.

Sarà l’ultimo test sul campo della tecnologia Rolls-Royce, sviluppata presso l’unità tecnologica avanzata LibertyWorks del gruppo, ad Indianapolis. La tecnologia è stata sviluppata per supportare i clienti militari a soddisfare le loro esigenze di potenziate piattaforme ad energia diretta.

“La gestione termica e i sistemi di alimentazione sono un fattore cruciale per far sì che l’energia diretta raggiunga il suo pieno potenziale”, ha detto John Shade, Senior Vice President, Rolls-Royce LibertyWorks Advanced Programs. “Rolls-Royce ha una comprovata esperienza – ha aggiunto Shade – nello sviluppo di questa tecnologia e nella soluzione delle sfide inerenti alle applicazioni di energia diretta”.

Rolls-Royce è impegnata nello sviluppo di tecnologie per l’energia diretta da oltre un decennio e ha investito 50 milioni di dollari nella progettazione e nel collaudo di sistemi sia in laboratorio che sul campo. L’azienda attingerà a questa esperienza per il test sul campo del 2021 e dimostrerà la capacità di “magazzino infinito”, che supera

di gran lunga i limiti della tecnologia a batteria.

La competenza nella gestione termica è fondamentale per il successo dei sistemi ad energia diretta, grazie alla creazione di una grande quantità di calore da parte del sistema laser. L’innovativa tecnologia ColdFire di Rolls-Royce si è dimostrata molto efficace nel risolvere questa sfida estremamente difficile

Il sistema ColdFire è versatile e può essere adattato alle esigenze delle piattaforme. Rolls-Royce è stata coinvolta in approfondimenti con operatori militari riguardanti le soluzioni per impieghi terrestri, aerei e marittimi.

Rolls-Royce è pioniere di tecnologie all’avanguardia che offrono soluzioni pulite, sicure e competitive per soddisfare le esigenze energetiche vitali del nostro pianeta. Rolls-Royce ha clienti in più di 150 paesi, tra cui più di 400 compagnie aeree e clienti nel settore del leasing, 160 forze armate, 70 marine e più di 5.000 clienti nel settore dell’energia elettrica e nucleare.

Il fatturato annuo sottostante è stato di 19,1 miliardi di dollari nel 2019, di cui circa la metà proveniente dalla fornitura di servizi post vendita. Nel 2019, Rolls-Royce ha investito 1,81 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo.

Sostiene anche una rete globale di 29 centri tecnologici universitari, anche in Italia, che collocano gli ingegneri di Rolls-Royce all’avanguardia della ricerca scientifica

Fonte: comunicato Rolls-Royce