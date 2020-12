Un secondo Airbus C295 per le forze aeree del Mali

Il Ministero della Difesa della Repubblica del Mali ha ordinato un ulteriore Airbus C295 nella configurazione da trasporto. Questo secondo aeromobile, che sarà consegnato nel 2021, andrà ad aggiungersi al primo C295, già operativo dal dicembre 2016, che ha già accumulato 1.770 ore di volo e trasportato più di

38.000 passeggeri e 900 tonnellate di merci in meno di quattro anni di attività. Questo nuovo ordine comprende anche un pacchetto di supporto logistico integrato con i ricambi per i due aeromobili e l’addestramento degli equipaggi di volo e dei meccanici.

Questo ordine risponde all’urgente necessità delle autorità della Repubblica del Mali di disporre, in tempi molto brevi, di una capacità di trasporto aereo permanente, fornendo un collegamento vitale a supporto delle operazioni e delle azioni effettuate per lo sviluppo delle aree isolate nelle regioni settentrionali del Paese.

Bernhard Brenner, Responsabile Marketing e Vendite di Airbus Defence and Space, ha ricordato che “il C295 sta diventando l’aeromobile da trasporto tattico standard del 21° secolo in Africa, con 37 aeromobili ordinati in questo continente dall’Algeria, dall’Egitto e dal Ghana alla Costa d’Avorio, al Burkina Faso e al Mali”.