A CY4GATE contratti per sistemi di cyber intelligence e cyber security da Nord America e Golfo Persico

CY4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che fornirà complessi sistemi di Cyberintelligence e Cybersecurity a due enti governativi militari in campo navale in Nord America e Golfo

Le tecnologie fanno parte della famiglia di prodotti di Dsint ed RTA e si basano sull’utilizzo di sofisticate tecniche di artificial intelligence, machine learning e cognitive computing all’avanguardia in Italia ed Europa.

Le forniture, del valore di circa 3 milioni di euro avranno un significativo impatto sulla crescita futura dell’azienda.

Eugenio Santagata, CEO e General Manager di CY4GATE ha dichiarato che “il 2021 si apre nel segno della continuità aziendale a livello di governance e di management, ma soprattutto di track record di importanti vendite che sottolineano ancora una volta la solidità del modello di business di Cy4gate e la chiara e definita visione strategica”.

Emanuele Galtieri, Deputy General Manager di CY4GATE ha definito i contratti “un segnale importante, perché mostra una ripresa degli scambi sui mercati internazionali, che rappresentano uno dei perni fondamentali alla base della crescita di CY4GATE e del suo piano industriale, che Cy4gate affronterà con il suo catalogo prodotti maturo e testato sul campo”.