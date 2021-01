A MBDA e Rheinmetall contratto per un sistema laser imbarcato ad alta energia

L’Ufficio federale tedesco per gli equipaggiamenti l’Information Technology e il supporto della Bundeswehr (BAAINBw) ha assegnato al consorzio ARGE, composto da MBDA Deutschland GmbH e Rheinmetall Waffe Munition GmbH, un contratto per fabbricare, integrare e supportare i test di un dimostratore di armi laser in ambiente marittimo.