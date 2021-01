Camera di Commercio italiana a Singapore: nasce il Comitato Difesa LANSSET

La Camera di Commercio Italiana a Singapore (ICCS – Italian Chamber of Commerce in Singapore) lancia il Comitato Difesa LANSSET – Land, Aerospace, Naval and Security, Science & Technology – che si andrà ad affiancare ai sei gruppi già esistenti ed incentrati su differenti settori di attività strategici per le opportunità di business nel Sud Est Asiatico.

Più in particolare LANSSET si unisce ai focus group Legale, Finanziario, Farma, Design, Luxury Retail e Shipping facendo salire a sette i Comitati proposti della ICCS alla business community di Singapore.

Il Comitato Difesa nasce con l’obiettivo di affrontare temi delicati come, ad esempio, la Cybersecurity, considerato che, già nel 2020, il World Economic Forum, nel suo rapporto annuale “The Global Risks Report”, ha annoverato questo fenomeno tra i dieci rischi principali per il pianeta e le imprese.

Il gruppo di lavoro sarà composto da aziende e imprese italiane attive nel campo della sicurezza, della tecnologia e della scienza allo scopo di fare rete e condividere aggiornamenti relativi agli ambiti di riferimento al fine di promuovere il know how e l’esperienza del Bel Paese nel settore.

Ad oggi già fanno parte del Comitato, che vede anche la collaborazione dell’Ambasciata italiana a Singapore, aziende quali MetaSensing, Elettronica, Fincantieri, Leonardo Singapore.

Il Comitato si pone anche l’obiettivo di svolgere un’attività di mentoring verso le aziende italiane del settore difesa interessate ad approcciare i mercati del Far East, e di organizzare azioni promozionali congiunte, quali la partecipazione ad eventi settoriali e workshop.

Il primo appuntamento organizzato dal Comitato vede protagonista l’azienda italiana CY4Gate ed è in agenda il 29 gennaio alle ore 9am italiane. Il tema è la cyber security e la resilienza: “Effective recipe book for a Cyber Resilient Approach”. La registrazione gratuita è disponibile al seguente link: https://italchambersg.glueup.com/event/effective-recipe-book-for-a-cyber-resilient-approach-31344/.

“ICCS è lieta di dare il via al Comitato Difesa LANSSET – afferma Alberto Maria Martinelli, Presidente del Consiglio Direttivo – Siamo orgogliosi di poter dedicare uno spazio, alle imprese che entreranno a far parte del Comitato, nel quale potranno condividere le loro esperienze in ambiti complessi come la tecnologia, la cybersecurity e la scienza per far fronte ai rischi ma anche per cogliere le opportunità di un mondo in continua evoluzione e sempre più digitalizzato”.

La Camera di Commercio Italiana a Singapore (ICCS – Italian Chamber of Commerce in Singapore), costituita nel 1991, è un’associazione non-profit riconosciuta dal Governo italiano, parte della rete di Assocamerestero – l’Associazione delle 81 Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) e Unioncamere.

La ICCS – la cui presidenza è affidata dal 2019 ad Alberto Maria Martinelli – ha all’attivo oltre 200 membri e fornisce servizi di consulenza aziendale e assistenza specializzata con l’obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali fra l’Italia e il Sud Est Asiatico.

Nel corso del 2020 – anche per rispondere alle limitazioni ai viaggi conseguenti alla pandemia – l’ICCS in collaborazione con le principali piattaforme e-commerce di Singapore ha lanciato l’Italian Gallery SG, una piattaforma digitale studiata per permettere alle imprese italiane di essere presenti sui principali marketplace del Paese.