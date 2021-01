Autocarri getta-ponte cinesi per l’Esercito etiopico

L’esercito etiope, impegnato nelle operazioni nella regione del Tigray contro le milizie autonomiste locali, sembra aver acquisito una serie di autocarri cinesi dotati di ponti mobili.

Le foto pubblicate su Twitter (in apertura) scattate il mese scorso lungo una strada etiopica mostrano almeno tre ponti mobili montati su camion fuoristrada 8×8 trasportati a loro volta a bordo di autoarticolati.

Mezzi impiegati nelle operazioni contro la resistenza tigrina secondo Africa Intelligence. Secondo il web-magazine specializzato sudafricano Defenceweb si tratterebbe di ponti a forbice Norinco GQL-111 installati sul telaio di un camion fuoristrada 8 × 8 che ne assicura il trasporto e la messa in opera.Secondo la Jane’s International Defense Review, il GQL-111 è concettualmente simile al ponte russo TMM-6.

Una singola sezione può essere utilizzata per coprire fino a 15 metri (fossati anticarro e piccoli corsi d’acqua mentre un set completo di cinque sezioni può coprire uno spazio di 75 metri idoneo all’attraversamento di importanti corsi d’acqua.

Il ponte GQL-111 può sopportare il peso di veicoli cingolati fino a 50 tonnellate e veicoli su ruote con un peso massimo per asse di 13 tonnellate.

Una versione più recente nota come Modified Heavy Mechanized Bridge ha una capacità aumentata a 60 tonnellate.

Il veicolo 8×8 posa ponti pesa 30,8 tonnellate e può gettare una rampa in 11 minuti. Il GQL-111 è in servizio con l’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese ma è stato esportato in Perù e Birmania (Myanmar) oltre che in Etiopia.

Defenceweb sottolinea che l’Etiopia ha acquisito negli ultimi tempi diversi sistemi di difesa aerea Pantsyr-S1 dalla Russia, 6 aerei da addestramento basico G-120TP dalla Germania, un aereo da trasporto C-130E Hercules dagli Stati Uniti e 75 veicoli protetti MRAP Gaia Thunder da Israele.

Foto: Twitter, Army Recognition e Norinco