MBDA firma il contratto per i missili dei Rafale greci

Nell’ambito del contratto da 2,5 miliardi di euro siglato dai ministri della Difesa di Francia e Grecia, il tenente generale Theodoros Lagios, direttore generale dell’Agenzia per gli Investimenti per la Difesa e gli Armamenti del ministero della Difesa greco ed Eric Béranger, amministratore delegato di MBDA, hanno firmato ieri un contratto per fornire gli armamenti per 18 aerei da combattimento Rafale destinati all’Aeronautica Greca.

La cerimonia della firma si è tenuta ad Atene alla presenza del ministro francese delle forze armate, Florence Parly, e del ministro greco della difesa, Nikolaos Panagiotopoulos.

Le armi dei nuovi velivoli trarranno vantaggio dalla forte comunanza con quelle dei Mirage 2000 e Mirage 2000-5 attualmente in servizio nelle forze aeree elleniche. Come questi, i Rafale saranno armati con missili da crociera SCALP, missili anti-nave AM39 Exocet e missili multi-missione aria-aria MICA. Inoltre, MBDA fornirà anche i missili aria-aria a lungo raggio Meteor.

Eric Béranger, CEO di MBDA, ha dichiarato che “la firma di questo accordo cambia pagina nel nostro rapporto con la Grecia, che abbiamo da più di mezzo secolo. Il paese è stato il primo vero cliente del missile Exocet nel 1968, dimostrando grande fiducia in esso e nelle società che lo hanno preceduto. Questa fiducia si è rinnovata negli anni e si rinnova ancora oggi. È nostro dovere fare tutto il possibile per continuare a mantenere questa fiducia nel domani “.