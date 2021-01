Naviris ottiene certificazioni ISO e AQAP previste per i fornitori NATO

Naviris, la joint venture 50/50 di Fincantieri e Naval Group, ha ricevuto ufficialmente dal Lloyd’s Register le certificazioni ISO 9001:2015 e AQAP 2110, secondo quanto previsto dal regolamento integrativo NATO per i principali fornitori della Difesa.

Queste certificazioni sono un ulteriore passo in avanti nello sviluppo della joint venture, il cui scopo è gestire programmi di esportazione e cooperazione per navi di superficie oltre che progetti di ricerca e sviluppo.

Per gestire i progetti complessi e altamente strategici in cui è coinvolta, era fondamentale per Naviris costruire un sistema di Organization and Quality Management di alto livello. L’obiettivo è stato ora raggiunto, sia per Naviris che per la sua controllata Naviris France, che hanno ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e AQAP 2110 rilasciate dal Lloyd’s Register in Italia e in Francia.

Il sistema di Organization and Quality Management è infatti pienamente attivo sui due contratti già aggiudicati da OCCAR:

– il contratto di R&T per un programma di 5 progetti richiesti da Francia e Italia (giugno 2020);

– lo studio di fattibilità per l’ammodernamento di mezza vita dei quattro cacciatorpediniere classe «Horizon» – nella foto sopra- (luglio 2020).

I prossimi passi importanti per Naviris consisteranno nel contribuire a nuovi progetti europei. Naviris sarà coinvolta in particolare nell’ambizioso progetto EPC – European Patrol Corvette, poiché i Paesi dell’UE collaborano per realizzare un design innovativo e modulare per i prossimi decenni. Il progetto beneficia dell’efficace supporto della Commissione Europea attraverso il Fondo Europeo per la Difesa (EDF).

Naviris è una joint venture 50/50 di Fincantieri e Naval Group, lanciata ufficialmente nel gennaio 2020. Con questa alleanza che offre nuove opportunità al mercato delle navi di superficie, Fincantieri e Naval Group hanno consolidato il loro desiderio comune di costruire un futuro di eccellenza per l’industria navale e marina.

I due leader europei, che annoverano tipologie di offerta complementari, supportati da un vasto ecosistema, si sono uniti per servire meglio le Marine del mondo e aumentare reciprocamente il proprio vantaggio competitivo.

I due Gruppi stanno concretizzando a livello globale un’ambizione condivisa: l’alleanza si basa su una comprensione reciproca delle sfide e delle realtà della Difesa navale nel mondo di oggi. Naviris è rivolta all’apertura delle porte dei mercati internazionali di domani.

Foto Naviris