Cingolati da combattimento M2A2 Bradley per l’Esercito Croato

Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la cessione di 76 M2A2 BRADLEY IFV (versione ODS) alla Croazia, come notificato dalla Defense Security Cooperation Agency (DSCA) il 1° dicembre 2020. Il costo di questo programma, reso noto per la prima volta alla fine del 2019 (e di cui Analisi Difesa si è occupata), è di 757 milioni di dollari (630 milioni di euro).

I cingolati da combattimento (IFV) richiesti dalla Croazia sono attualmente in giacenza nei magazzini dell’US Army la loro revisione e aggiornamento costerà 2-4 milioni di euro a veicolo. La commessa viene finanziata da Washington nell’ambito del Programma ERIP reso a fornire agli stati alleati che schierano ancora mezzi ed armamenti russo/sovietici equipaggiamenti statunitensi a rimpiazzo di mezzi ex sovietici o di produzione russa. L’obiettivo non è solo lo sviluppo di strutture interoperabili in ambito NATO ma anche sottrarre clienti all’industria della Difesa di Mosca.

L’M2A2 BRADLEY è armato con un cannone Bushmasater da 25 mm e una mitragliatrice coassiale da 7,62 mm mentre è protetto balisticamente contro proiettili fino a 30 mm, ulteriormente potenziata nella versione ODS. La fornitura include armi, munizioni, missili anticarro Tow oltre a un pacchetto che comprende formazione del personale e supporto tecnico/logistico.