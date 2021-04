Commessa a Leonardo dall’Agenzia NCI della NATO

L’Agenzia NATO per le comunicazioni e l’informazione (NCI) ha assegnato a Leonardo. un contratto del valore di quasi 5,3 milioni di euro per implementare la prossima generazione di apparecchiature necessarie per le comunicazioni nave-terra.

Il sistema Broadcast, Ship-Shore e Maritime Rear Link, o BRASS, è ampiamente implementato nelle nazioni della NATO per fornire alle forze navali comunicazioni radio strategiche e altri servizi. Il sistema collega le stazioni costiere nazionali al fine di coprire aree diverse, consentendo alla NATO di soddisfare la sua esigenza di un’infrastruttura di comunicazioni radio navali completa senza costruire e gestire tale infrastruttura da sola.

Lo scopo di questo progetto è quello di fornire alle forze navali permanenti della NATO e alle unità nazionali l’accesso a servizi che finora erano disponibili solo nelle reti a terra basate su protocollo Internet (IP), come la posta elettronica o la chat.

Per fare ciò, l’Agenzia implementerà il BRASS IP Enhanced System (BRIPES), incluso in questo nuovo contratto. Questo sistema sfrutterà le nuove tecnologie ad alta frequenza (HF) per trasformare le stazioni radio BRASS esistenti in moderne capacità oltre la linea di vista. Queste nuove capacità saranno interoperabili con le emergenti tecnologie IP via radio e in grado di interconnettere diverse reti (senza fili).

Oltre a supportare la comunità marittima, questa nuova capacità sarà in grado di fornire servizi alle forze di terra dispiegate.

“Con questo sistema potenziato, i Comandi marittimi della NATO saranno in grado di comandare e controllare le forze marittime della NATO senza fare affidamento esclusivamente sui satelliti”, ha affermato Michel De Meulemeester, Project Manager dell’Agenzia NCI per lo sforzo.

Una volta concluso questo progetto, il software BRIPES sarà disponibile per sostituire il software BRASS esistente. Poiché questo progetto utilizza finanziamenti comuni della NATO, tutti gli alleati possono trarre vantaggio da questa capacità senza alcun costo aggiuntivo.

Il progetto include anche un pacchetto di formazione per diversi utenti del software. Il contratto è stato aggiudicato a dicembre 2020 e il primo incontro di avvio si è già svolto virtualmente.