Leonardo mette sul mercato una quota azionaria di minoranza in Leonardo DRS

Leonardo SpA (“Leonardo”) comunica che la controllata statunitense Leonardo US Holding, Inc. (“Leonardo US Holding”) ha lanciato oggi l’offerta pubblica iniziale (“IPO”) per una quota di minoranza di azioni ordinarie di Leonardo DRS, Inc. (“DRS”).

L’offerta pubblica iniziale consiste in 31.900.000 azioni ordinarie DRS in una fascia di prezzo compresa tra 20,00 e 22,00 dollari per azione. Le azioni saranno offerte e vendute da Leonardo US Holding. DRS non riceverà alcun provento dall’offerta. Leonardo US Holding intende inoltre concedere ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 4.785.000 azioni ordinarie al prezzo dell’offerta pubblica e al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione applicabili.

A valle del completamento dell’offerta, Leonardo US Holding è previsto detenga il 78,0% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS (circa il 74,7% qualora l’opzione d’acquisto di ulteriori azioni venga esercitata integralmente dai sottoscrittori). DRS prevede di quotare le azioni ordinarie al New York Stock Exchange con il simbolo “DRS”.

Goldman Sachs & Co. LLC., BofA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC agiranno in qualità di lead book-running manager e Barclays, Citigroup, Credit Suisse, e Morgan Stanley agiranno in qualità di book-running manager dell’offerta e Credit Agricole, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG e UniCredit Capital Markets agiranno in qualità di co book-running manager dell’offerta. Mediobanca agisce in qualità di financial advisor per Leonardo S.p.A.

Il documento di registrazione su Form S-1 è stato depositato presso la SEC ma non è ancora efficace e pertanto non potranno né essere vendute azioni né accettate loro offerte di acquisto prima che il documento di registrazione diventi efficace. Il presente comunicato stampa non costituisce né un’offerta di vendita né una sollecitazione all’acquisto delle azioni in alcun paese o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale in assenza di registrazione o approvazione ai sensi delle relative leggi applicabili.

La suddetta proposta di offerta azionaria sarà effettuata esclusivamente tramite un prospetto.

Le copie del prospetto preliminare potranno essere richieste presso:

Goldman Sachs & Co. LLC., all’attenzione del Reparto prospetti, 200 West Street, New York, NY 10282, via telefono al (866) 471-2526 o tramite email a [email protected] ;

; BofA Securities, Inc., all’attenzione del Reparto Prospetti, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255;

JP Morgan Securities LLC, all’attenzione del Reparto Prospetti, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o via telefono al 866-803-9204 o tramite email a [email protected]

