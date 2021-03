Test per la nuova munizione ER-GMLRS di Lockheed Martin

Lockheed Martin ha testato con successo la sua nuova generazione di munizioni ER GMLRS (Extended-Range Guided Multiple Launch Rocket System) in una dimostrazione tenutasi al White Sands Missile Range (New Mexico).

Durante il test di volo, protrattosi per 80 chilometri, la munizione ER GMLRS è stato esploso dal lanciatore campale multiplo M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) dell’US Army (sotto in una foto d’archivio) raggiungendo gli obiettivi del test.

Secondo quanto riferito dall’azienda, il test ha confermato le prestazioni della traiettoria di volo, la portata e l’interfaccia del missile con il lanciatore HIMARS e le prestazioni del software di sistema.

Lockheed Martin ha prodotto più di 50.000 colpi GMLRS ed ha avuto il contratto dall’US Army e clienti esteri per la produzione di oltre 9.000 nuovi razzi GMLRS a testata unitaria e alternativa, più di 1.800 razzi a basso costo a raggio ridotto per addestramento e supporto logistico integrato. I sistemi sono prodotti presso il Precision Fires Center of Excellence a Camden, in Arkansas.

Foto: Lockheed Martin e US Army