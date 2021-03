Consegnati i tre elicotteri Leonardo AW139 al Kenya

La Kenya Air Force ha preso recentemente in consegna i tre nuovi elicotteri AW139 da Leonardo Helicopters in seguito a un ordine del 2018.

In seguito erano emerse foto di due AW139 on livrea mimetica con le insegne dell’Aeronautica Militare del Kenya in fase di test di volo dall’aeroporto di Varese-Venegono, a marzo e all’inizio di aprile 2019.

Uno dei tre velivoli (matricole KAF-1802, KAF-1804, KAF-1806) è stato visto trasportare il presidente Uhuru Kenyatta nella città di Kisumu all’inizio di gennaio di quest’anno.

L’acquisizione keniota è stata rivelata nel giugno 2018 in un rapporto parlamentare che dichiarava che un numero imprecisato di AW139 era stato acquisito tramite un prestito di 6 miliardi di scellini (59 milioni di dollari) anticipato al Tesoro del Kenya da UniCredit in Italia.

Il Kenya ha anche ottenuto un prestito da 20 miliardi di scellini (196 milioni di dollari) dalla stessa banca per tre aerei da trasporto C-27J Spartan, anch’essi prodotti da Leonardo. Le acquisizioni sono state effettuate tra novembre 2017 e febbraio 2018. I primi due Spartan sono entrati in servizio nel febbraio 2020 e il terzo consegnato nell’ottobre dello scorso anno.

La polizia keniota (ora parte del National Air Support Department) gestisce gli AW139, avendone ricevuti due nel giugno 2018 e uno nell’aprile 2016, poi andato perduto in un incidente nel settembre 2016.

