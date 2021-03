Contratto ad Airbus per il segmento di terra del programma satellitare francese Syracuse IV

Nell’ambito del programma Syracuse IV, Airbus si è aggiudicata un accordo quadro decennale denominato Copernicus per la costruzione e il potenziamento di parte del segmento di terra per i satelliti di telecomunicazioni utilizzati dalle Forze Armate francesi. Nell’ambito di Copernicus, la Direzione generale francese degli armamenti (DGA) ha effettuato un ordine iniziale del valore di oltre 100 milioni di euro.

Questo primo ordine riguarda specificamente lo sviluppo del futuro sistema di gestione delle comunicazioni satellitari per il Ministero della Difesa francese. Questo portale unico chiamato Pegasus, accessibile a tutte le unità militari, consentirà alle forze armate francesi di ottimizzare l’uso delle capacità disponibili sui satelliti militari e commerciali.

Permetterà di coordinare le richieste inserite dal personale militare centrale o da qualsiasi unità dispiegata a terra, in mare o in volo. L’allocazione delle capacità satellitari sarà ottimizzata in termini di criteri operativi completati dalle unità, come il tipo di terminali utilizzati, la copertura del suolo, il livello di sicurezza informatica, la resistenza ai disturbi, nonché la necessità di disponibilità.

Il progetto Copernicus mira anche ad aumentare l’operatività di Comcept, la rete di comunicazioni multi-satellite progettata da Airbus e commissionata dalle forze armate francesi nel 2017. Comcept utilizza le capacità di trasmissione in banda Ka a banda larga del satellite militare franco-italiano ATHENA-FINDUS, oltre alle capacità in banda Ku e C dei satelliti commerciali.

Grazie a questi sviluppi, Comcept sarà anche in grado di utilizzare la banda Ka ad alta velocità dei futuri satelliti SYRACUSE 4A e 4B.

Diversi elementi del futuro segmento di terra del programma SYRACUSE IV e del portale Pegasus consentiranno alle forze armate francesi di utilizzare l’intero spettro di capacità satellitari in modo efficiente e dinamico, dalle capacità più sicure e resilienti a quelle ad alta velocità e ampia copertura, in tutto aree di attività.

Fonte: comunicato Airbus