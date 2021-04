Contratto al Consorzio EURODASS per I sistemi di protezione elettronica dei nuovi Typhoon della Luftwaffe

Leonardo, per conto del Consorzio EuroDASS, (compost oda Leonardo UK, Elettronica SpA, Hensoldt AG e Indra) ha firmato un contratto per la fornitura dei Praetorian Defensive Aids Sub-System (DASS) destinati ai 38 nuovi cacciabombardieri Eurofighter Typhoon realizzati per la Luftwaffe nell’ambito del programma tedesco Quadriga. I nuovi velivoli Tranche 4 sono destinati a sostituire I Typhoon più anziani della Tranche 1 in linea con la forza aerea tedesca .

Il Praetorian DASS del Typhoon fornisce all’aereo una protezione avanzata dalle minacce, inclusi i missili a infrarossi (IR o ricerca di calore) e i missili a guida radar. Il sistema è apprezzato dagli utenti ed è stato testato in battaglia sulle operazioni militari in Libia e Siria. Integra sensori e jamming di guerra elettronica per fornire un’eccezionale consapevolezza della situazione, protezione della piattaforma e tecniche avanzate di inganno elettronico.

Praetorian è un sistema di guerra elettronica aperto e programmabile; ciò significa che la Luftwaffe ha il controllo completo dei suoi dati di missione e può aumentare la sopravvivenza dei suoi Typhoon ottimizzando il sistema alla situazione reale sul campo di battaglia per ogni singola missione. I dati della missione possono essere inseriti nel sistema Praetorian in un tempo estremamente breve, spesso solo poche ore.

Il programma Quadriga rilancia le prospettive per continuare la produzione degli Eurofighter Typhoon equipaggiati con il sistema Praetorian con potenziali nuovi ordini da Germania e Spagna e la partecipazione del velivolo alle competizioni in atto in Svizzera e Finlandia per un nuovo aereo da combattimento.

Attraverso lo studio Eurofighter Long Term Evolution (LTE), EuroDASS sta lavorando con le aziende e le nazioni partner per valutare i requisiti nazionali e mantenere lil velivolo longevo e al top della capacità operative.

(con fonte comunicato EURODASS)