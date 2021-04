Iveco Defence Vehicles fornisce il primo blindato LMV-BR all’Esercito Brasiliano

E’ stato ufficialmente consegnato ieri all’Esercito Brasiliano il primo veicolo blindato LMV-BR nell’ambito del Programma VBMT-LR 4×4 (Viatura Blindada Multitarefa, Leve de Rodas) che prevede 32 esemplari.

La cerimonia si è tenuta presso lo stabilimento Iveco Defence Vehicles di Sete Lagoas (MG) e all’evento hanno partecipato rappresentanti dell’azienda e della forza armata carioca. I restanti 31 esemplari di questo lotto saranno consegnati entro il 2022 come parte del processo di ammodernamento dell’Esercito.

Oltre alle ben note caratteristiche standard di LMV (noti in Italia come Lince), tutti questi veicoli sono dotati di personalizzazione per armi e sistemi di comando e controllo, come richiesto dal cliente. Il veicolo LMV-BR era stato scelto nel 2015 dall’Esercito Brasiliano come nuova Viatura Blindada Multitarefa, Leve de Rodas (VBMT-LR).

L’assemblaggio finale dei veicoli viene eseguito presso lo stabilimento di Sete Lagoas, dove vengono integrate diverse componenti. Il programma prevede l’acquisizione di 186 esemplari e Iveco Defence Vehicles prevede di avviare la produzione dei prossimi lotti nel 2022.

L’azienda italiana sta già fornendo all’Esercito Brasiliano il blindato anfibio VBTP 6×6 Guaranì di cui sono state consegnate dal 2012 oltre 480 esemplari, dopo la firma, nel 2009, del contratto di produzione. Diverse unità di VBTP 6×6 sono già state esportate in Argentina e Libano.

“La fornitura di LMV consolida la partnership tra Iveco Defence Vehicles e l’Esercito Brasiliano mentre lo stabilimento di Sete Lagoas sta dimostrando la sua fondamentale importanza nel rafforzare la base industriale della Difesa Nazionale nei sistemi terrestri con una forza lavoro pienamente qualificata e capacità tecniche di alto livello insieme a una rete di fornitori e partner locali” si legge nel comunicato di Iveco DV.