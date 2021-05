Abu Dhabi Ship Building realizzerà i 4 nuovi pattugliatori per la Marina emiratina

Abu Dhabi Ship Building, che fa parte del conglomerato emiratino delle industrie della difesa Edge Group, si è assicurato un contratto da 3,5 miliardi di Dh (950 milioni di dollari) per la costruzione di nuovi pattugliatori per la Marina degli Emirati Arabi Uniti.

Il contratto è il più grande ordine mai ricevuto da ADSB e riguarda la costruzione di quattro navi pattuglia offshore Falaj-3. L’azienda non ha fornito una tempistica per la consegna ma il presidente di ADSB Khalid al-Breiki, ha detto che “questo ordine rappresenta un clamoroso attestato di fiducia nei cantieri ADSB da parte del Ministero della Difesa e della Marina degli Emirati Arabi Uniti”.

ADSB, quotata all’Abu Dhabi Securities Exchange, produce corvette, motovedette offshore e motovedette veloci oltre ad assicurare una vasta gamma di servizi di manutenzione, riparazione e rimontaggio, aggiornamento e conversione di imbarcazioni.

La società cantieristica punta a esportare navi militari in diversi mercati per aumentare le sue entrate, ha detto David Massey, amministratore delegato di ADSB che in un’intervista alla fiera Idex e Navdex rilasciata all’inizio di quest’anno aveva anticipato di guardare ai mercati che si affacciano sull’Oceano Indiano.

“ADSB ha esportato solo nei paesi del Gulf Cooperation Council fino ad ora e stiamo andando oltre verso l’Africa orientale, il Nord Africa e l’Oceano Indiano”.

ADSB è una delle 25 entità che compongono Edge, un conglomerato di difesa formato nel 2019 specializzato nello sviluppo di tecnologie avanzate per sistemi d’arma, protezione informatica e guerra elettronica.

(con fonte The National)