Il contributo di Leonardo per la formazione cyber degli ufficiali Nato

Durante la prima settimana di maggio il Centro di eccellenza per la difesa cibernetica della NATO (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCDCOE), con sede a Tallin, in Estonia, ha organizzato il corso di formazione avanzata per gli ufficiali NATO, The Operational Cyber Threats Intelligence Course.

Il corso fa parte dell’offerta formativa altamente specializzata per Ufficiali provenienti da tutte le nazioni, sponsor del CCDCOE sono principalmente i paesi NATO. Leonardo Cyber Security ha contribuito a questo corso tenendo due seminari gestiti da Nino Fasciani, Head of Cyber Security Service Operation Center e da Nino Verde, Senior Cyber Security Architect.

Uno dei seminari è stato dedicato ad un approfondimento su come stanno evolvendo il ruolo e l’organizzazione di un Security Operation Center, SOC, alla luce della continua evoluzione delle minacce cyber, evoluzione che richiede di aumentare costantemente il livello di resilienza del SOC, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche da quello dei processi e delle risorse umane.

L’altro seminario ha presentato invece, quali siano gli sviluppi della Cyber Threat Intelligence (CTI), indispensabili per stare al passo con le ultime evoluzioni dei threat actor di tipo state-sponsored, che rendono necessario adottare un programma di CTI al fine di monitorare, in modo continuo, intenti, capacità e opportunità di tali attori.

Entrambe le sessioni saranno replicate nell’edizione dell’Operational Cyber Threats Intelligence Course che il CCDCOE ha in calendario per il prossimo luglio.

Il CCDCOE è uno dei 26 centri di eccellenza accreditati dalla NATO. Mira a migliorare le capacità di sicurezza informatica, la cooperazione e la condivisione delle conoscenze tra i paesi membri attraverso la formazione, l’istruzione, la ricerca e lo sviluppo.

Le capacità e le competenze messe a disposizione dal Centro non sono solo puramente tecnologiche, ma riguardano anche procedure, organizzazione e leggi. Fondato in Estonia nel 2008, il CCDCOE si concentra su ricerca, formazione ed esercitazioni. Rappresenta una comunità di nazioni della NATO, e partner che forniscono uno sguardo a 360 gradi sulla difesa informatica, con competenze nei settori della tecnologia, della strategia, delle operazioni e del diritto.

La partecipazione di Leonardo, oltre a essere grande motivo di orgoglio, è una ulteriore testimonianza della concreta volontà dell’Azienda e della Divisione Cyber Security di essere parte attiva nella diffusione di una cultura della sicurezza, riconoscendo nell’educazione e nella formazione, un asset di fondamentale importanza.

Fonte: comunicato Leonardo

Foto CODCOE