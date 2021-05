Elicotteri NH-90 spagnoli in Mali

La Spagna invierà entro la fine dell’anno alcuni elicotteri multiruolo NH90 in Mali, dove sosterranno la missione di addestramento dell’Unione europea (EUTM) che addestra e supporta le forze locali impegnate a combattere l’insurrezione jihadista.

Si tratta di un contributo rilevante a un contesto bellico che vede sempre più contingenti europei affiancare le forze francesi dell’Operation Barkhane e del primo schieramento all’estero degli NH-90 spagnoli, in servizio in 14 esemplari (su 26 ordinati) nell’Esercito (Ejercito de Tierra) nella versione da trasporto truppe NH90 (TTH) dal settembre 2016. In Spagna altri 12 NH-90 sono stati ordinati dall’Aeronautica e 7 dalla Marina

Gli NH90 operati dal BHELMA III (3 ° battaglione di elicotteri di manovra) del FAMET (Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra -Aviazione dell’Esercito) avranno il compito di fornire trasporto tattico, supporto per forze speciali, recupero in combattimento e ricerca e soccorso in combattimento (combat SAR), guerra elettronica, supporto logistico operazioni di evacuazione medica e supporto al fuoco con le loro due mitragliatrici M3M MK3 da 12,7 mm.

Il generale di brigata Francisco Javier Marcos Izquierdo, comandante del FAMET, ha dichiarato: “I miglioramenti offerti da questo elicottero di ultima generazione aumentano la nostra efficacia nello svolgimento di missioni come trasporto tattico, assalti aerei e altre operazioni speciali nelle condizioni più impegnative”.

“Negli ultimi mesi abbiamo preparato il contingente di elicotteri NH90 per prendere parte alla Missione di addestramento dell’Unione europea in Mali. Questo gruppo tattico svolgerà missioni di supporto per le attività di formazione decentralizzate dell’EUTM Mali sulle basi delle forze armate maliane (FAMa) “.

Negli ultimi cinque anni, l’obiettivo principale è stato il completamento della formazione di piloti, specialisti e operatori di bordo. Più di 6.000 ore di volo sono state dedicate a questi compiti, pur mantenendo livelli di disponibilità operativa paragonabili a quelli di altre flotte che utilizzano questo modello, ha reso noto Airbus Helicopter.

Nuovi sistemi di missione sono stati progressivamente incorporati per ottimizzarne le caratteristiche (protezione balistica, sistema di caricamento a rulli, mitragliatrici da 12,7 mm, sistema di guerra elettronica, sistemi di corda doppia e veloce e gancio da carico). Nel frattempo, la configurazione Standard 2 dell’NH90 spagnolo include nuove apparecchiature come il sistema elettroottico/infrarosso a lunghissimo raggio, il telefono satellitare IRIDIUM e un doppio paranco di soccorso.

La configurazione Standard 2 spagnolo consente agli elicotteri di scambiare informazioni tattiche tra gli aeromobili e con le stazioni di terra tramite Data Link, che migliorerà la capacità di dirigere le operazioni in tempo reale.

“Riceveremo nuovi elicotteri nella configurazione Standard 3 per l’NH90 spagnolo, che incorpora miglioramenti aggiuntivi come la capacità IFF in modalità 5 e la suite di autoprotezione DIRCM. In futuro, tutte le configurazioni Standard 1 e 2 dell’NH90 spagnolo verranno aggiornate allo Standard 3”, ha spiegato il generale Izquierdo.

