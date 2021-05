Missili MBDA Sea Ceptor sulle nuove fregate Type 31 della Royal Navy

Il sistema missilistico Sea Ceptor di MBDA proteggerà le nuove fregate Type 31 della Royal Navy in base a un contratto assegnato dal Ministero della Difesa britannico. Sea Ceptor è il sistema di difesa aerea navale più moderno al mondo della sua categoria. Utilizzando il Common Anti-Air Modular Missile (CAMM), offre sia la difesa aerea ravvicinata sia la difesa aerea locale.

Il sistema consentirà alle fregate Type 31 di proteggere contemporaneamente sè stesso e le navi vicine dagli attacchi da minacce attuali e future, inclusi missili di manovra ad alta velocità, aerei d’attacco e velivoli da attacco costiero veloci.

Eric Beranger, CEO di MBDA, ha dichiarato che “siamo molto lieti di celebrare questo ultimo successo per la famiglia CAMM. Sea Ceptor è stato progettato per cambiare il volto della difesa aerea navale e, con le fregate Type 31 si allunga ulteriormente l’elenco di classi di navi che saranno protette dal Sea Ceptor “.

Il nuovo contratto include l’integrazione di Sea Ceptor con i sistemi delle Type 31, insieme alla consegna e installazione dell’hardware della nave. Progettato e realizzato nel Regno Unito, il contratto fa parte del Portfolio Management Agreement (PMA), una partnership avviata nel 2010 tra il Ministero della Difesa britannico e MBDA per la progettazione e produzione di armi complesse alle forze di Londra.

La PMA fornisce attrezzature militari di livello mondiale per le forze armate del Regno Unito e ha assicurato oltre 4.000 posti di lavoro presso MBDA UK, generando risparmi per un valore di oltre 1,2 miliardi di sterline.

Sea Ceptor è attualmente in servizio sulle fregate Type 23 della Royal Navy e proteggerà anche le nuove fregate Type 26. Il Ministero della Difesa britannico mantiene una scorta comune di missili CAMM sia per la Royal Navy che per il British Army.

La famiglia di missili CAMM è stata selezionata da un elenco crescente di altre nazioni per la difesa aerea sia navale che terrestre.

Fonte: comunicato MBDA