Manutenzione negli Emirati per gli elicotteri afghani MD 530F

Con il ritiro di militari e contractors dall’Afghanistan che procede a passo di corsa gli Stati Uniti hanno stanno trasferendo a una società emiratina il supporto logistico della flotta afghana di elicotteri leggeri da attacco e ricognizione MD 530F Cayuse Warrior che a consegne ultimate raggiungeranno i 72 esemplari in servizio con le forze aeree afghane.

Gli ultimi contratti di supporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) per la flotta MD 530F dell’Afghan Air Force (AAF), vedono i servizi manutentivi previsti a Kabul e nella città di al-Ain, negli Emirati Arabi Uniti.

Come ha ricordato il Jane’s, L’iniziativa rientra in un più ampio piano degli Stati Uniti per fornire supporto “oltre l’orizzonte” al governo di Kabul dopo che le forze occidentali avranno lasciato il paese entro la fine di settembre.

Conosciuto come Jengi Warrior nell’Aeronautica Afghana, l’MD 530F è equipaggiato con l’Enhanced-Mission Equipment Package (EMEP) che comprende l’opzione del FN Herstal Heavy Machine Gun Pod (HMP) da 12,7 mm o razzi da 70 mm, combinati con potenziate apparecchiature di comunicazione, sistemi di alimentazione e protezione balistica per l’equipaggio.

(con fonte Jane’s)

Foto: USAF 438th Air Expeditionary Wing