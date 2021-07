Blindati Iveco Guaranì per il Ghana

L’israeliana Elbit Systems ha firmato un contratto con il Ghana per la fornitura di 11 veicoli blindati Iveco Guaranì 6×6 prodotti da Iveco Defence Vehicles nello stabilimento di Sete Lagoas, in Brasile, e dotati di stazioni di armi telecomandate REMAX.

La notizia è stata resa nota nei giorni scorsi dal web magazine Zona Militar. La REMAX, per mitragliatrici da 7,62 e 12,7 mm, è prodotta dalla società brasiliana Ares Aeroespacial e Defesa.

Il VBTP-MR Guarani (Viatura Blindada Transporte de Pessoal – Média de Rodas/Armoured Personnel Carrier Vehicle – Medium Wheeled Type) è stato sviluppato da Iveco e dall’Esercito Brasiliano come parte del programma di modernizzazione Urutu-III volto a sostituire i blindati brasiliani EE-11 Urutu. Nel 2009 è stato firmato un contratto per il co-sviluppo del veicolo.

La famiglia di veicoli anfibi da 14,5 tonnellate (peso a vuoto) è dotata di un motore Iveco-FPT da 9 litri, 281 kW (383 CV) bi-fuel, accoppiato a un cambio automatico che consente una velocità massima di 100 km/h. Due idrogetti nella parte posteriore dello scafo consentono il funzionamento anfibio. Può trasportare 11 persone. È lungo 7 metri, largo 2,7 metri e alto 2,3 metri e può essere trasportato da aerei C-130 Hercules e C-390.

Può essere equipaggiato con torrette con e senza equipaggio che trasportano armamenti da 5,56 a 30 mm. Diverse configurazioni del veicolo modulare sono state progettate per svolgere ruoli tra cui trasportatore di personale, posto di comando, recupero, ambulanza, ecc.

La corazzatura del Guaranì fornisce protezione contro il fuoco delle armi di piccolo calibro e le schegge dei proiettili di artiglieria, mentre lo scafo a forma di V fornisce protezione contro le mine antiuomo. Il veicolo può essere dotato di un’armatura composita aggiuntiva per una migliore protezione.

Oltre al Brasile (426 esemplari ordinati) e al Ghana, i Guaranì sono stati ordinati anche dalle Filippine (28 esemplari) e dal Libano (10). Anche il contratto da 46 milioni di dollari con le Filippine è stato mediato da Elbit, che fornirà torrette e sottosistemi di propria produzione.

Alla fine del 2020 il Parlamento del Ghana ha approvato 86,1 milioni di dollari di prestiti governativi elargiti da Israel Discount Bank e assicurato dalla Israeli Foreign Trade Risks Insurance Corporation per finanziare l’acquisizione di 19 veicoli blindati 6×6 e 8×8 da Elbit Land Systems.

La linea di credito prevede 74 milioni di dollari combinati con un prestito commerciale di 12 milioni di dollari.

In base all’accordo rivelato lo scorso anno, Elbit Land Systems fornirà 9 veicoli da combattimento di fanteria 8×8 (IFV) di tipo non meglio specificato e dotati di torrette Elbit Systems UT30 da 30 mm telecomandate cui si aggiungono gli IFV 6×6 Guaranì predisposti per operazioni di ricognizione.

I nuovi mezzi consentiranno all’esercito di contrastare terrorismo, traffico di esseri umani e altre minacce alla sicurezza lungo il confine settentrionale con il Burkina Faso.

Foto Iveco ed Esercito Brasiliano