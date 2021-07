Pirateria marittima in calo ma resta grave nel Golfo di Guinea

Secondo le statistiche dell’International Maritime Bureau (IMB), organismo della Camera di Commercio Internazionale (ICC), gli incidenti di pirateria internazionale e rapina a mano armata in mare sono al livello più basso degli ultimi 27 anni con i rischi concentrati soprattutto al largo dell’Africa occidentale.

L’ultimo rapporto semestrale sulla pirateria di IMB descrive in dettaglio 68 atti di pirateria in tutto il mondo, il dato più basso dal 1994, rispetto ai 98 incidenti del primo semestre del 2020.

Nei primi sei mesi del 2021, il Piracy Reporting Center (RPC) di IMB ha riferito di 61 navi abbordate, 4 tentativi di attacco, 2 navi attaccate con armi da fuoco e una dirottata. Il calo complessivo degli incidenti segnalati non ha visto un calo delle violenze contro gli equipaggi con 50 rapiti, 3 presi in ostaggio, 3 minacciati, 2 aggrediti, uno ferito e uno ucciso.

Il Golfo di Guinea continua a essere l’area più pericolosa per i marittimi, con il 32% degli incidenti registrati nel mondo e la totalità dei marittimi uccisi, feriti e sequestrati nella prima metà del 2021.

Il numero di rapimenti registrati nel Golfo di Guinea nell’ultimo trimestre è il più basso dal secondo trimestre del 2019, ma i pirati continuano a prendere di mira tutti i tipi di navi in tutta la regione.

L’IMB avverte che alcuni pescherecci sono stati dirottati dai pirati nel Golfo di Guinea e usati come navi madre per prendere di mira altre navi mercantili.

Gli Stretti della Malacca hanno registrato 16 incidenti nei primi sei mesi del 2021, rispetto agli 11 nello stesso periodo del 2020. Questi attacchi sono considerati opportunistici con l’avvertimento dell’IMB che in sette incidenti gli autori erano armati di coltelli. In tre distinti incidenti, i marittimi sono stati minacciati, aggrediti o feriti. Rispetto alla prima metà del 2019 e del 2020, Callao Anchorage, in Perù, ha registrato un doppio aumento degli incidenti con nove segnalazioni.

Ci sono stati 4 incidenti nel secondo trimestre del 2021 con tre assalti con coltelli e due distinti episodi di equipaggio presi in ostaggio e aggrediti.

IMB consiglia misure precauzionali anche alle navi ancorate nella baia di Manila (Filippine) dove si sono verificati 4 incidenti sono stati segnalati nel secondo trimestre del 2021.