Telsy entra nel capitale della startup Quantum Telecommunications Italy

Telsy, azienda del Gruppo TIM specializzata nella cybersecurity, ha perfezionato l’ingresso con una partecipazione di minoranza nel capitale sociale della startup Quantum Telecommunications Italy (QTI), attiva nel settore delle comunicazioni quantistiche su fibra ottica e delle tecnologie emergenti.

La startup è stata costituita lo scorso ottobre come spin-off del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) all’interno dell’Istituto Nazionale di Ottica di Firenze (INO).

L’ingresso di Telsy nel capitale sociale di QTIrappresenta un passaggio importante nel campo della progettazione, sviluppo e produzione di comunicazioni quantistiche per il pubblico, il privato e il mondo accademico e della ricerca.

La missione della startup è sfruttare le nuove frontiere della fisica , come la meccanica quantistica, per garantire comunicazioni ancora più efficienti, sicure e veloci, in grado di rendere possibili collegamenti fra dispositivi come computer e sensori quantistici.

QTI è una realtà all’avanguardia nel mondo della comunicazione quantistica e nella realizzazione e installazione di sistemi di Quantum Key Distribution (QKD). Questa tecnologia, applicata nel mercato delle telecomunicazioni, permette di realizzare circuiti crittografici sempre più all’avanguardia, che poggiano su architetture di comunicazione in fibra ottica.

Telsy, azienda del gruppo TIM, da 50 anni si occupa di ideare e realizzare soluzioni dedicate alla sicurezza delle informazioni. Nel corso degli anni la società si è specializzata nella realizzazione di sistemi per la cybersecurity, affermandosi come uno dei punti di riferimento per il comparto di difesa e sicurezza nazionale.

L’offerta di Telsy copre diversi ambiti della sicurezza delle informazioni. Produce soluzioni e tecnologie destinati ad applicazioni sia civili che militari ed è specializzata nella progettazione e realizzazione di applicazioni per la protezione delle informazioni. Inoltre, offre tecnologie ed attività per la cybersecurity, grazie all’esperienza maturata sul campo.

Fonte: comunicato Telsy