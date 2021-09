CY4GATE in partnership con Exprivia per il contrasto alle minacce cyber

CY4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber security a 360° – comunica di aver siglato un accordo di partnership con Exprivia S.p.A. – società italiana quotata in Borsa Italiana nel mercato MTA e a capo di un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology.

Tra le prime attività che saranno svolte grazie alla nuova partnership vi è l’integrazione della tecnologia proprietaria RTA (Real Time Analytics) di Cy4gate nel nuovo Security Operations Center (SOC) di Exprivia, il centro servizi per la sicurezza informatica di aziende, istituzioni e pubblica amministrazione.

La collaborazione con Exprivia, realtà affermata nel panorama italiano e internazionale per i servizi di Cybersecurity, conferma il ruolo primario di Cy4gate per il contrasto alle Cyber Threats. Real Time Analytics (RTA) è la soluzione sviluppata da CY4GATE per il monitoraggio della sicurezza informatica e per fornire una tempestiva risposta in caso di incidenti cyber.

Grazie ad algoritmi di AI e di correlazione, è in grado di acquisire, normalizzare, arricchire, analizzare e indicizzare enormi flussi di cyber eventi in tempo reale, consentendo all’analista di rilevare anomalie e stabilire le condizioni per reagire rapidamente.

“Exprivia è da sempre un’azienda orientata al futuro, pronta a cogliere le nuove opportunità con spirito propositivo. In quest’ottica si inserisce la partnership tecnologica con Cy4gate che rafforza la nostra offerta per i servizi di CyberSecurity; in particolare nel campo della prevenzione, identificazione e risposta ad un attacco. L’auspicio è di riuscire insieme a sconfiggere il cyber crime con maggiore competenza e innovazione”, ha dichiarato Domenico Raguseo, Direttore CyberSecurity di Exprivia.

“Siamo soddisfatti di questo accordo con un’importante realtà imprenditoriale italiana come Exprivia, leader di settore nella gestione di progetti complessi, che rappresenta ancora una volta un chiaro segnale di fiducia nei confronti dei prodotti sviluppati da Cy4gate e sottolinea il ruolo che la nostra Società si è saputa conquistare nel complesso e vasto panorama della Cyber Security” ha commentato Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di CY4GATE.

CY4GATE Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’AIM da giugno 2020, CY4GATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Law Enforcement Agencies, Forze Armate, Istituzioni e Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero. Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: Quipo e Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.

Exprivia Exprivia è a capo di un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali. Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT Governance, dal BPO alla CyberSecurity, dai Big Data al Cloud, dall’IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance.

Fonte: comunicato congiunto CY4GATE ed Exprivia