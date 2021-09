CY4GATE nel programma Ue per la cyber difesa finanziato dall’EDF

Y4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di essere parte di un importante programma europeo finanziato da una Agenzia Europea per la Difesa Cibernetica, che doterà i partners di una avanzata ed innovativa capacità di contrasto alle incombenti e persistenti minacce cibernetiche.

È uno dei progetti che si inseriscono nel contesto dello European Defence Fund (EDF) con il primario obiettivo di rendere autonomi i Paesi dell’Unione, nel settore della difesa e promuovere la cooperazione militare tra i membri. Il Progetto, del valore superiore a 300.000 euro, avrà un significativo impatto sulla crescita tecnologica e di competenze di Cy4Gate nello specifico segmento.

Il programma, difatti, permetterà alla società di applicare le tecnologie proprietarie della famiglia di prodotti RTA (Real Time Analytics) e QUIPO (Decision Intelligence), apportando importanti improvement basati sull’utilizzo di sofisticate tecniche di artificial intelligence, machine learning e cognitive computing in grado di prevenire e contrastare attacchi informatici di nuova generazione.

Si tratta di una opportunità importante da cui potrà trarre rilevante vantaggio il sistema Paese e il mercato Corporate, nel solco della strategia delineata da CY4GATE secondo la quale lo sviluppo di verticali tecnologici proprietari ad elevati standard di qualità, affidabilità e versatilità rappresentano i fattori distintivi della propria value proposition, in un momento in cui la cyber security è effettivamente divenuta un “must” per assicurare la resilienza del tessuto economico e delle infrastrutture critiche del Paese.

Emanuele Galtieri, CEO di CY4GATE ha dichiarato: “Stiamo attraversando una fase di forte recrudescenza di attività criminali legate alla minaccia cibernetica da parte di attori isolati o associati.

Contestualmente si assiste ad una rilevante presa di coscienza da parte della Comunità Internazionale di come il rischio cyber sia un tema da affrontare come collettività.

E l’Unione Europea, con queste e analoghe iniziative, sta dando forti segnali in tal senso.

È un onore per Cy4gate poter contribuire ad implementare, con le tecnologie proprietarie italiane e mettendo a fattor comune con gli altri players la propria expertise, l’ambiziosa roadmap di crescita nazionale ed europea nella cyber security”.

Fonte: comunicato CY4GATE