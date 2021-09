Naviris al Seafuture 2021

Naviris, joint venture 50/50 di Fincantieri e Naval Group, partecipa al SEAFUTURE 2021 (apertosi oggi presso l’Arsenale di La Spezia), uno dei principali eventi internazionali nel campo della difesa navale.

Oggi i vertici di Naviris saranno relatori alla conferenza “The Cooperation in defence Programmes a long term vision for innovation and development of new common capabilities”, organizzata da OCCAR (l’Organizzazione per la cooperazione congiunta sugli armamenti), e alla “Overview of the alpine space and Franco-Italian transnational cooperation”, promossa da System Factory.

Naviris è prime contractor con OCCAR per lo studio di fattibilità per l’ammodernamento di mezza vita dei quattro cacciatorpediniere classe Horizon italiani e francesi, con il supporto delle società controllanti, Fincantieri e Naval Group, e altri principali fornitori di sistemi di combattimento (EUROSAM, THALES, LEONARDO, MBDA e SIGEN).

Naviris sta lavorando per impostare e coordinare la cooperazione industriale della Modular and Multirole Patrol Corvette (precedentemente nota come progetto EPC – European Patrol Corvette), programma promosso dal Fondo Europeo per la Difesa (EDF).

Si tratta della più importante iniziativa navale all’interno del progetto Permanent Structured Cooperation (PESCO), cui hanno aderito finora quattro paesi (Italia come coordinatore, Francia, Spagna e Grecia), per unire flussi di innovazione che corrispondono ai requisiti operativi nazionali e alle linee guida della Commissione europea.

Naviris combina:

– un approccio innovativo alle esigenze del cliente;

– un alto livello di flessibilità;

– i benefici derivanti da una filiera comune e dalla valorizzazione delle rispettive esperienze in campo R&S delle capogruppo.

Naviris è una joint venture 50/50 di Fincantieri e Naval Group, lanciata ufficialmente nel gennaio 2020. Con questa alleanza che offre nuove opportunità al mercato delle navi di superficie, Fincantieri e Naval Group hanno consolidato il loro desiderio comune di costruire un futuro di eccellenza per l’industria navale e marina. I due leader europei, che

annoverano tipologie di offerta complementari, supportati da un vasto ecosistema, si sono uniti per servire meglio le Marine del mondo e aumentare reciprocamente il proprio vantaggio competitivo. I due Gruppi stanno concretizzando a livello globale un’ambizione condivisa: l’alleanza si basa su una comprensione reciproca delle sfide e delle realtà della

Difesa navale nel mondo di oggi. Naviris è rivolta all’apertura delle porte dei mercati internazionali di domani.

Fonte: comunicato Naviris