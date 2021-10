A Chieti l’International Conference on Cyber Security for Aerospace

Il Dominio Tecnologico ICT e Aerospazio della Regione Abruzzo e l’Università degli Studi dell’Aquila presentano la prima edizione dell’International Conference on Cyber Security for Aerospace (ICCSA) il 13 e 14 ottobre nelle città di Chieti e L’Aquila. Il settore dell’Aerospazio sta attraversando un periodo di cambiamenti tecnologi e digitali radicali che richiedono un approccio qualificato e maturo nella Cyber Security.

ICCSA ha l’obiettivo di affrontare le soluzioni della Cyber Security applicate alle nuove sfide che emergono nel mondo dell’Aerospazio, con il supporto delle esperienze maturate dalle industrie e dall’accademia e con il coordinamento delle istituzioni. Il primo giorno della Conferenza avrà luogo presso il Global Security and Operation Center di Leonardo a Chieti, un centro di eccellenza nella Cyber Security in cui, ogni giorno, gli esperti prevengono e difendono da minacce cyber numerose infrastrutture strategiche a livello nazionale e internazionale.

La giornata offrirà la rara opportunità di assistere a come Leonardo, tra i leader globali sia nel mondo dell’Aerospazio sia in quello della sicurezza, lavora quotidianamente nelle proprie attività cyber. Tommaso Profeta, Capo della Divisione Cyber and Security di Leonardo insieme a Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, e a Edoardo Alesse, Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, daranno il benvenuto agli ospiti in occasione di questa esperienza unica.

Inoltre, nel corso dei lavori saranno presentati anche i risultati del progetto di ricerca Cyber Trainer. Sviluppato da Leonardo con il supporto della Regione Abruzzo, dell’Università degli Studi dell’Aquila e di diverse PMI locali, il cyber trainer è una piattaforma ad alta tecnologia che, attraverso la simulazione di scenari, permette di addestrare operatori della cyber security e testare nuove tecnologie per verificare le componenti di sicurezza in caso di minacce cyber.

Nella mattinata parteciperà anche Telespazio con la sua testimonianza quale fornitore di servizi spaziali a livello globale, sicuri e resilienti, e che vanta il teleporto più importante al mondo per usi civili la cui sede è proprio in Abruzzo (Centro Spaziale del Fucino).

La seconda giornata sarà invece ospitata presso il Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila e vedrà coinvolte organizzazioni nazionali e internazionali (ESA, ECSO, EUSPA, ENISA, EASA, IATA, ASI, CNIT, CINI, CNR) che contribuiranno con la loro prospettiva, quali decisori istituzionali e ricercatori. ICCSA fornirà anche una panoramica delle tendenze della ricerca nel settore dell’Aerospazio e della Cyber Security.

L’apertura dei lavori della giornata sarà a cura di Roberto Baldoni, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

L’agenda completa dei lavori è visibile a questo link https://www.iccsa.it/en/agenda/

Sarà possibile seguire la conferenza da remoto al seguente link: http://iccsa.it