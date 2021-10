Continuano le forniture cinesi per le forze terrestri della Nigeria

L’esercito nigeriano sembra aver acquisito recentemente altri 100 veicoli ruotati 4×4 trasporto truppe blindati (APC) CS/VP3 dalla Poly Technologies cinese e veicoli da combattimento cingolati di fanteria (IFV) Tipo 89 da Norinco.

A fine settembre sono apparse online le foto di dozzine di veicoli CS/VP3 allineati in una fabbrica in Cina prima della consegna: questi sono dipinti di verde e presentano le lettere “NA” sulle loro griglie, che corrispondono all’aspetto dei 120 CS/VP3 precedentemente consegnati all’esercito nigeriano.

Rapporti non confermati affermano che i 100 veicoli sarebbero arrivati in Nigeria all’inizio di settembre. L’esercito nigeriano utilizza CS/VP3 di Poly Technologies almeno dal 2014, diventando così il secondo cliente estero del veicolo ruotato dopo l’Uganda.

Il CS/VP3 ha una velocità su strada di circa 100 chilometri orari e un’autonomia di circa 800 chilometri.

Può essere dotato di due torrette, anteriore e posteriore sopra il vano equipaggio, e dotato di mitragliatrici da 7,62 o 12,7 mm. Il veicolo ha uno scafo a forma di V e tutta un’armatura in acciaio saldato per la protezione contro mine, IED e armi leggere. Apparentemente il veicolo può resistere a un’esplosione di TNT da 16 kg sotto ciascuna ruota e può imbarcare fino a 12 persone, compreso l’autista e il comandante.

È emerso anche un video realizzato a fine agosto di IFV cingolati Tipo 89 a bordo di camion portacarri trasportati attraverso quella che apparentemente è la Nigeria come spiega il sito Defenceweb.

Sebbene i veicoli visti nei video siano ricoperti da teloni, le loro sagome corrispondono alla serie di IFV tipo 85/89/90 di Norinco e presentano una piccola torretta per mitragliatrice verso la parte posteriore del veicolo.

Il Tipo 89 (ZSD-89) APC/IFV è stato sviluppato negli anni ’80 come versione migliorata del precedente veicolo corazzato da combattimento Tipo 63 e oltre mille esemplari sono stati forniti all’esercito cinese. La versione per l’esportazione è nota come Tipo 85 ed è stata venduta a paesi come Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka e Thailandia.

Il veicolo è alimentato da un motore diesel Deutz da 320 CV prodotto in Cina su licenza che offre una velocità massima di 65 km/h e può trasportare 15 soldati più l’equipaggio. L’armamento principale della versione base dell’APC era una mitragliatrice QJC88 da 12,7 mm.

Il Tipo 89 è stato esportato anche in Etiopia, Sri Lanka e Zimbabwe. Il tipo 90 APC (YW535) è stato derivato dal tipo 89 e destinato all’esportazione.

La Nigeria ha precedentemente acquisito altre attrezzature dalla Cina, inclusi i carri armati principali VT-4 (nella foto sopra), i cacciacarri ruotati ST-1 8×8 e gli obici semoventi SH-5 da 105 mm (nella foto sopra). Il primo lotto di mezzi è stato consegnato da Norinco nell’aprile 2020 e si ritiene che per queste forniture la Nigeria abbia firmato un contratto da 152 milioni di dollari nel 2019.

L’Aeronautica Nigeriana ha recentemente acquisito dalla Cina droni armati CH-3 e CH-4 e 3 caccia JF-17 Thunder.

(con fonte Defenceweb)