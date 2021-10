Leonardo approva la fusione per incorporazione di Vitrociset

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi ieri, ha approvato – in luogo dell’Assemblea ai sensi dell’art. 2505, comma 2 del Codice Civile e dell’art. 24 dello Statuto sociale – la fusione per incorporazione nella Società di Vitrociset S.p.A. L’operazione (già resa nota al mercato con precedente comunicato del 29 luglio 2021) è stata inoltre approvata in data odierna dall’Assemblea straordinaria di Vitrociset. Decorsi i termini di legge si procederà quindi alla stipula del relativo atto di fusione, che avrà effetto – anche ai fini contabili e fiscali – con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Si rammenta che la società incorporanda è direttamente e interamente controllata da Leonardo e che la fusione, che si inquadra nel complessivo progetto di razionalizzazione strategico/societaria di alcuni asset di Leonardo, in funzione di una più efficiente ed efficace operatività delle sue attività industriali, rappresenta il completamento del processo di integrazione/interazione tra le due società avviato nel 2019 con l’acquisizione dell’intero capitale di Vitrociset.

Il verbale della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo verrà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge. Si rinvia inoltre al Progetto di fusione e all’ulteriore documentazione già resa disponibile sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione Corporate Governance/Operazioni Straordinarie).

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha inoltre approvato la “Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti e altri portatori di interesse” finalizzata a promuovere e disciplinare le occasioni di incontro e di dibattito tra la Società e gli stakeholder finanziari e a favorire, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in tema di abusi di mercato, una comunicazione continuativa, proattiva, trasparente e tempestiva, in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.

La Politica è disponibile sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione Investitori/Politica di engagement

Fonte: comunicato Leonardo