Sistemi ottici Leonardo per i fucili d’assalto delle Forze Armate tedesche

Leonardo, attraverso la controllata Leonardo Germany GmbH, ha siglato un accordo quadro con il Bundeswehr, in particolare con il Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support (BAAINBw), per la fornitura di un massimo di 107.929 ottiche diurne ELCAN Spectre® DR 1-4x da installare su fucili d’assalto, sia nuovi che già in servizio.

Le ottiche saranno riadattate ai requisiti delle Forza Armate. Nello specifico, verranno modificati un reticolo di mira e un alloggiamento con una slitta Picatinny (Picatinny rail) integrata.

La modifica progettuale più importante riguarda la possibilità di azionare il meccanismo per l’ingrandimento da 1x a 4x da entrambi i lati del nuovo mirino, pur mantenendo un design compatto e la solidità dell’ottica. Le prime consegne dei sistemi sono previste per il terzo trimestre del 2021. La nuova ottica diurnal ELCAN Spectre® DR 1-4x, già utilizzata con successo da diversi membri della NATO, è una componente fondamentale del sistema optronico impiegato nelle missioni di fanteria.

L’accordo con la Bundeswehr rappresenta per Leonardo una spinta importante per il business “soldier systems”, che nel portafoglio prodotti include sistemi laser innovativi, tecnologie per la visione notturna e imaging termico, equipaggiamenti già in servizio con le forze militari e speciali in Germania e in altri Paesi NATO.

LEONARDO Germany GmbH Leonardo Germany GmbH focalizza il proprio business sui sistemi meteo e sulla Homeland Security e supporta, a livello globale, le attività commerciali di Leonardo nei settori Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Leonardo Germany GmbH sviluppa sistemi meteorologici presenti in tutto il mondo, nonché soluzioni per la sorveglianza aerea e radar di avvicinamento di precisione per la Difesa tedesca. Il portafoglio in ambito Difesa e Sicurezza si arricchisce, inoltre, di sistemi di comunicazione, elettro-ottica termica e soluzioni e sistemi ottici per la protezione e la sicurezza di infrastrutture critiche, integrati da relativi software e servizi.

Fonte: comunicato Leonardo