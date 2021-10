Velivoli ISR Cessna 208 per la missione Onu in Mali

La missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) ha incaricato la società MAG Aerospace, con sede negli Stati Uniti, di fornire velivoli di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) ad ala fissa.

Le Nazioni Unite hanno aperto la gara nell’agosto dello scorso anno per “servizio aereo con equipaggio ad ala fissa per la sorveglianza e la ricognizione dell’intelligence (ISR) a sostegno di MINUSMA, in Mali, per tre più due anni facoltativi”.

Dopo il ridimensionamento della presenza militare francese in Mali con la chiusura di almeno tre basi nel nord e in vista dell’arrivo nella nazione africana di un migliaio di contractors russi, MINUSMA sembra voler puntare a rafforzare e a rendere più performante e flessibile la propria presenza operativa con una maggiore autonomia nel settore ISR.

MAG Aerospace utilizzerà il velivolo Cessna 208 Grand Caravan per soddisfare i requisiti delle Nazioni Unite e stava cercando piloti per “voli ISR in siti designati in Africa in conformità con le procedure operative dell’azienda, le politiche delle Nazioni Unite, le norme applicabili della nazione ospitante e i regolamenti dell’aviazione federale”.

MAG fornirà anche i tecnici per il carico utile (sensori) imbarcati sul velivolo per il contratto con MINUSMA, che schiera in Mali 13.300 militari, 1.900 agenti di polizia e 1600 civili.

MAG Aerospace afferma di fornire servizi ISR a spettro completo (operazioni, formazione e servizi tecnici) e altre specialità aeronautiche a clienti federali, internazionali, civili e commerciali in tutto il mondo. I suoi 1.700 dipendenti gestiscono più di 200 piattaforme, accumulando 150.000 ore di volo all’anno in sei continenti.

Lo stesso tipo di velivolo Cessna 208 è impiegato da anni da contractors e forze statunitensi per compiti ISR in diverse nazioni africane incluse quelle del Sahel le cui forze aeree hanno ricevuto alcuni esemplari in dono.

Foto: MAG e Forza Congiunta G5 Sahel