A Elettronica il Premio Eccellenze d’Impresa

Si è svolta ieri pomeriggio nella cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana, la cerimonia per l’assegnazione del Premio Eccellenze d’Impresa 2021* dedicato a quelle aziende che si distinguono per prestazioni straordinarie in termini di innovazione, internazionalizzazione, crescita e valorizzazione dei talenti.

Elettronica ha ricevuto una menzione speciale nella categoria “Innovazione e tecnologia” grazie a “importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo e tecnologie proprietarie che conferiscono un’ampia leadership tecnologica”.

A ritirare il Premio il Dott. Massimo De Bari, Direttore People, Organization & Communication di Elettronica, che ha commentato: “Ricevo con grande soddisfazione questo importante riconoscimento per Elettronica, che celebra quest’anno settant’anni di storia e di successi.

Oggi vengono premiati i risultati di una strategia orientata alla continua innovazione ed eccellenza. Elettronica, come azienda leader della Difesa, è in prima linea per fornire al Paese sistemi all’avanguardia nella difesa elettronica e dominio dello spettro elettromagnetico. L’innovazione è da sempre il nostro driver, non solo per eccellere come azienda, ma per stimolare l’ecosistema tecnologico necessario allo sviluppo sostenibile del sistema Paese. Voglio oggi ringraziare le nostre persone, che sono il futuro di Elettronica e il suo asset più importante. Ogni giorno contribuiscono col loro talento a farci guardare al futuro e alle sue sfide con orgoglio ed entusiasmo”.

*Il premio Eccellenze d’Impresa nasce nel 2014 per iniziativa di Gea – Consulenti d’impresa e Harvard Business Review per dare un riconoscimento a quelle aziende italiane che si distinguono per capacità di innovazione, internazionalizzazione, performance economiche e finanziarie, gestione delle risorse umane, avanzate pratiche di sostenibilità. L’iniziativa, patrocinata da Borsa Italiana si pone l’obiettivo di valorizzare le performance delle aziende “campioni” di eccellenza.

Elettronica fondata nel 1951 quest’anno celebra i suoi 70 anni. E’ tra i principali leader mondiali nel settore della difesa elettronica. Fornisce attualmente 3000 sistemi ai Governi di 30 Paesi nei 5 continenti, ed è a bordo dei principali programmi della Difesa europei, tra cui l’Eurofighter. Con sedi di rappresentanza in Europa, Medio Oriente e Asia, Elettronica combina l’eccellenza italiana con una visione internazionale. Ha tra i propri pilastri il people care e l’innovazione permanente. Investe volontariamente ogni anno circa 13 Ml di euro in R&S, oltre ai 20 Ml di investimenti in innovazione legati a specifici programmi per i prodotti forniti.

Negli ultimi 4 anni ha conseguito la certificazione Great Place to Work e per il secondo anno di seguito è entrata tra le Best Workplaces, la classifica delle migliori aziende in cui lavorare in Italia e anche in Europa, unica società della Difesa italiana mai menzionata in questa classifica.

E’ inoltre nella classifica dei Most Attractive Employers italiani del 2021, stilata da Universum Global, società leader mondiale dell’Employer Branding.

Fa parte di Elettronica Group a cui appartengono anche, CY4GATE, specializzata in Cyber security e Cyber Intelligence, e Elettronica Gmbh, controllata tedesca centro di eccellenza europeo nella Homeland Security.

Fonte: comunicato Elettronica