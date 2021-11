CY4GATE all’evento MID&SMALL di Milano

CY4GATE – società attiva nel mercato cyber a 360° – ha reso noto che parteciperà il 1° dicembre alla seconda edizione dell’evento “Mid&Small in Milan 2021”, organizzato da Virgilio IR in partnership con operatori leader sui mercati finanziari.

La manifestazione è riservata alle società quotate in Borsa Italiana di piccola e media capitalizzazione che hanno l’opportunità di raccontare ad una platea di investitori istituzionali nazionali e internazionali le proprie eccellenze e strategie.

Gli incontri saranno organizzati in presenza, a Milano nel parterre di Palazzo Mezzanotte, e in modalità virtuale in one -to-one meeting o in piccoli gruppi.

La società reso noto che “agli incontri saranno presenti l’Amministratore Delegato di Cy4gate, Emanuele Galtieri (nella foto), e il CFO e Investor Relations Manager, Marco Latini, che illustreranno gli ottimi risultati raggiunti, la value preposition che caratterizza la Società, la strategia di business a breve e medio periodo e i recenti accordi e contratti stipulati con importanti realtà italiane ed estere.”