CY4GATE premiata come “Star of Innovation”

CY4GATE (EGM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di essersi classificata tra le prime tre società nella 9° edizione dell’European Small and Mid-Cap Awards 2021, unica azienda italiana nella categoria Star of Innovation. L

L’evento, organizzato dalla Commissione Europea, EuropeanIssuers, the Federation of European Securities Exchanges (FESE) e tenutosi durante l’European Commission’s SME Week a Portorose, Slovenia, premia dal 2013 le migliori Small and Mid-Cap che si sono dimostrate attive nel raggiungimento degli obiettivi dell’UE nella creazione di posti di lavoro, competitività a livello mondiale e crescita rapida.

I vincitori sono nominati da una giuria indipendente di alto livello, moderata dalla Commissione Europea composta da rappresentanti del mondo accademico, della gestione patrimoniale, dell’intermediazione e dei media.

Per Cy4gate, era presente Marco Latini, CFO e Investor Relations Manager, che ha commentato: “Siamo orgogliosi di ricevere questo importante riconoscimento per la nostra Società e per il lavoro che svolgiamo quotidianamente. Il nostro obiettivo è di continuare nella nostra strategia di crescita e confermare il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative”.

Emanuele Galtieri, CEO di Cy4Gate, ha dichiarato: “Essere l’unica azienda italiana nella categoria Star of Innovation nonché l’unica azienda italiana finalista dell’European Small and Mid-Cap Awards 2021 è una grande soddisfazione e rappresenta al contempo un forte stimolo a proseguire sulla strada intrapresa, sostenendo con determinazione la spiccata propensione all’innovazione e al progressivo percorso di internazionalizzazione del Made in Italy nel promettente settore cyber”

Fonte; comunicato CY4GATE