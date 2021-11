CY4GATE si aggiudica un’altra commessa per soluzioni di cyber intelligence e security

CY4GATE (EGM: CY4) -società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di essersi aggiudicata la commessa per la fornitura di una soluzione integrata di cyber intelligence e cyber security, nel contesto di un più ampio programma, destinata ad un cliente istituzionale estero.

L’intero pacchetto è stato arricchito, altresì, da uno strutturato percorso formativo di durata annuale, che sarà erogato tramite l’Academy di Cy4Gate e che toccherà tutti gli aspetti relativi alle più attuali tematiche cyber a 360°.

La commessa, della durata di 1 anno e del valore di 2,3 milioni di euro, si basa sull’impiego delle tecnologie proprietarie dei prodotti Quipo ed RTA che – opportunamente integrati e customizzati – doteranno il cliente finale di

a) strumenti di supporto avanzato all’adozione delle decisioni, potendo fruire di un livello elevato di automazione e un importante arricchimento informativo derivante dall’implementazione di dedicati algoritmi di Artificial Intelligence di natura semantica, predittiva e prescrittiva

b) una robusta infrastruttura a protezione del perimetro cyber dell’Ente, che si potrà avvalere delle più recenti tecnologie di sicurezza e di avanzati tool di threat intelligence per detettare comportamenti anomali sulle reti e supportare i cyber specialists nel respingere potenziali attacchi in grado di inficiare l’operatività stessa della struttura, con gravi ricadute su un elevato numero di stakeholders.

Emanuele Galtieri, CEO di CY4GATE ha dichiarato: “Siamo particolarmente soddisfatti di questo successo che ha comportato una lunga fase di preparazione, analisi e sperimentazione sul campo delle capacità e tecnologie offerte.

Gli sforzi profusi sono stati rilevanti, ma altrettanto notevole il risultato che ne è conseguito: l’aggiudicazione di questa nuova commessa conferma la validità della customer value proposition di Cy4Gate, riconosciuta e apprezzata in un segmento di mercato di nicchia e dalla valenza strategica. L’Azienda – ancora una volta – si fa portavoce del “made in Italy” tecnologico anche oltre i confini nazionali”.

