La Spagna ordina tre tanker Airbus A330 MRTT

Il Ministero della Difesa spagnolo ha firmato l’ordine formale per l’acquisizione di tre Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT). Secondo l’accordo, la consegna del primo aeromobile in configurazione da trasporto è prevista nei prossimi giorni, seguita dalla sua conversione in MRTT nel 2024. La consegna del primo aeromobile completamente convertito è prevista nel 2023 e la terza e ultima unità nel 2025.

Il contratto copre il supporto associato come pezzi di ricambio, attrezzature di supporto a terra, formazione e supporto in servizio fino alla fine del contratto.

L’aeromobile, acquistato da Iberia, sarà convertito nella versione MRTT presso la sede spagnola di Airbus a Getafe, in Spagna. Sarà equipaggiato con un sistema di rifornimento con tubo flessibile e cestini all’avanguardia e un kit specifico per l’evacuazione medica (MEDEVAC). La flotta di A330 MRTT sarà gestita dal 45 Wing della Forza Aerea Spagnola, con sede nella base aerea di Torrejón (Madrid).

“Con l’aggiunta dell’A330 MRTT alla sua flotta, l’aeronautica spagnola acquisisce una nuova capacità chiave e comprovata, che migliorerà e sosterrà le operazioni all’estero, così come le missioni di evacuazione medica, in cui l’aeromobile ha svolto un ruolo chiave durante la crisi pandemica del Covid-19 in tutto il mondo”, ha dichiarato Jean-Brice Dumont, Executive Vice President Military Aircraft di Airbus.

L’A330 MRTT è l’unico aeromobile da trasporto e cisterna di nuova generazione che vola ed è disponibile oggi. La grande capacità di base di 111 tonnellate/245.000 lb di carburante dell’aeromobile di successo A330-200, da cui deriva, permette all’A330 MRTT di eccellere nelle missioni di rifornimento aria-aria senza la necessità di serbatoi di carburante aggiuntivi.

Grazie alla sua fusoliera a corpo largo, l’A330 MRTT può essere utilizzato anche come aeromobile da trasporto dedicato in grado di trasportare fino a 300 truppe, o un carico utile fino a 45 tonnellate/99.000 lb. Può anche essere facilmente convertito per ospitare stazioni di cure leggere e intensive per l’evacuazione medica (MEDEVAC). Con più di 250.000 ore di volo realizzate, l’A330 MRTT conta 51 consegne a 13 clienti.

(con fonte Airbus)